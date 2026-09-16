miércoles 16  de  septiembre 2026
DIÁLOGO

Negociadora Dinorah Figuera aboga en Venezuela por diálogo de altura; Rodríguez se va a Reino Unido

La jefa de la delegación opositora para la agenda electoral con el chavismo aseguró que llevarán la conversación a la gente en la calle tras retomarla este jueves

Dinorah Figuera, representante de la oposición, firma en Venezuela un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.

Dinorah Figuera, representante de la oposición, firma en Venezuela un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- La jefa negociadora de oposición en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, quien se encuentra en Venezuela desde este lunes, abogó por un proceso de negociación que esté “a la altura de las demandas” del país para alcanzar una agenda electoral, y prometió llevar las conversaciones “directamente con la gente en la calle”.

La declaración, en vísperas del inicio del segundo ciclo del diálogo este 17 de septiembre, se dio a conocer mientras Jorge Rodríguez, jefe por el chavismo para las conversaciones, se dejó ver a través de un video en Reino Unido, este martes, en el que informó su disposición de reiniciar relaciones diplomáticas “para contribuir con la democracia”.

Lee además
Dinorah Figuera, representante de la oposición, firma en Venezuela un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Jefa de la delegación opositora llega a Venezuela para retomar agenda electoral con el chavismo
El Primer ministro de Reino Unido, Andy Burhham, durante un acto público el 31 de julio de 2026. 
ACERCAMIENTOS

Reino Unido se dispone a elevar el nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela

Está previsto que ambos representantes responsables de favorecer el marco legal para unas elecciones, con el apoyo de EEUU, retomen mañana jueves las discusiones sobre la reforma judicial con una nueva ley orgánica del Tribunal Supremo y la renovación del poder Electoral, según la agenda compartida.

Diálogo a la calle, dice Figuera

"Nos comprometemos a llevar la conversación directamente con la gente en la calle. Levantamos las banderas de la fe, la esperanza y la justicia para que la mesa de diálogo sea una expresión real de las demandas de los venezolanos", escribió en X tras una reunión con el cardenal Baltazar Porras, líder de la Iglesia Católica venezolana.

Reveló que durante este encuentro conversaron sobre "la profunda situación social que golpea a Venezuela" y "la inmensa preocupación acerca del deterioro económico, las carencias que sufre" la "gente y la urgencia de liberar a los presos políticos".

"El verdadero diálogo debe poner al ser humano en el centro. Debe escuchar a la madre que no tiene recursos para sus hijos, a la parturienta en un hospital sin insumos y al padre que trabaja por un salario que no alcanza para la canasta básica. El diálogo tiene que vestirse de justicia social y estar a la altura de las demandas de nuestro pueblo", insistió en vísperas de la nueva jornada.

Oro de Venezuela en Reino Unido

Jorge Rodríguez, por su parte, viajó en compañía del canciller Félix Plascencia a Reino Unido, donde fueron recibidos por la directora para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Harriet Thompson.

La reunión, celebrada el mismo día que Reino Unido hizo pública su decisión de “elevar las relaciones diplomáticas con Venezuela”, tendría como objetivo no solo celebrar la iniciativa diplomática, sino también recuperar el oro venezolano.

Rodríguez a través de un video difundido por canales chavistas informó tras el encuentro que se abordó el alcance de las conversaciones bilaterales, la situación política del país y el diálogo que mantiene con la delegación opositora encabezada por Figuera.

“Queremos decirle a Venezuela que ha habido buenas noticias para nuestro país, para nuestro pueblo”, dijo Rodríguez sin hacer precisiones sobre la agenda de trabajo en territorio británico ni el oro en concreto.

La recuperación del oro o los activos de reserva internacional de Venezuela bajo resguardo del Banco de Inglaterra fue uno de los puntos acordados con los opositores en el primer ciclo de conversaciones que culminó el 12 de agosto pasado, tras los intentos fallidos de la jefa encargada Delcy Rodríguez por iniciar un proceso de “rescate”.

FUENTE: Con información de EFE, Dinorah Figuera, red X; Miraflores al Momento red X

Temas
Te puede interesar

EEUU prepara nuevos envíos de ayuda humanitaria a cinco provincias de Cuba

Eurodiputado pide a la UE activar la cláusula de DD.HH. y suspender acuerdo de cooperación con Cuba

Bloque Constitucional solicita a EEUU someter a escrutinio acuerdo petrolero con Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario Max Álvarez
DORAL

Empresario Max Álvarez desmiente y rechaza supuestas redadas de ICE en El Arepazo

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU..
ACUERDO

Alex Saab pacta con la Fiscalía de EEUU "dar información" que implica a altos funcionarios de Venezuela

Aníbal Alexander Canelón Aguirre fue capturado este fin de semana en Venezuela, tras años de prófugo. (FBI)
LOS MÁS BUSCADOS

EEUU captura en Venezuela a alias "El Ingeniero", uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Zombi manifiesto. 
RESEÑA

"Zombi manifiesto", una obra de denuncia y rescate de la memoria histórica

Imagen referencial
MÁS OFICIALES

Florida aumenta incentivos para atraer nuevos agentes policiales

Te puede interesar

Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU saca a Venezuela de lista de países que incumplen en lucha antidrogas

Por Leonardo Morales
Imagen referencial
MÁS OFICIALES

Florida aumenta incentivos para atraer nuevos agentes policiales

Boceto del puente peatonal en Miami Beach
OBRA CANCELADA

Fracasa proyecto de puente peatonal en entrada de Miami Beach

El nivel de consumo en Estados Unidos se mantiene en niveles altos en 2026.
CONSUMO

Ventas minoristas en EEUU repuntan un 6% en agosto

Imagenr referencal.
INFORME

ONU advierte que la represión y los "colectivos" siguen intactos en Venezuela, tras captura de Maduro