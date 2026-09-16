Negociadora Dinorah Figuera aboga en Venezuela por diálogo de altura; Rodríguez se va a Reino Unido

Dinorah Figuera, representante de la oposición, firma en Venezuela un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.

CARACAS. - La jefa negociadora de oposición en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, quien se encuentra en Venezuela desde este lunes, abogó por un proceso de negociación que esté “a la altura de las demandas” del país para alcanzar una agenda electoral , y prometió llevar las conversaciones “directamente con la gente en la calle”.

La declaración, en vísperas del inicio del segundo ciclo del diálogo este 17 de septiembre, se dio a conocer mientras Jorge Rodríguez, jefe por el chavismo para las conversaciones, se dejó ver a través de un video en Reino Unido, este martes, en el que informó su disposición de reiniciar relaciones diplomáticas “para contribuir con la democracia”.

VENEZUELA Jefa de la delegación opositora llega a Venezuela para retomar agenda electoral con el chavismo

Está previsto que ambos representantes responsables de favorecer el marco legal para unas elecciones, con el apoyo de EEUU, retomen mañana jueves las discusiones sobre la reforma judicial con una nueva ley orgánica del Tribunal Supremo y la renovación del poder Electoral, según la agenda compartida.

Diálogo a la calle, dice Figuera

"Nos comprometemos a llevar la conversación directamente con la gente en la calle. Levantamos las banderas de la fe, la esperanza y la justicia para que la mesa de diálogo sea una expresión real de las demandas de los venezolanos", escribió en X tras una reunión con el cardenal Baltazar Porras, líder de la Iglesia Católica venezolana.

Reveló que durante este encuentro conversaron sobre "la profunda situación social que golpea a Venezuela" y "la inmensa preocupación acerca del deterioro económico, las carencias que sufre" la "gente y la urgencia de liberar a los presos políticos".

"El verdadero diálogo debe poner al ser humano en el centro. Debe escuchar a la madre que no tiene recursos para sus hijos, a la parturienta en un hospital sin insumos y al padre que trabaja por un salario que no alcanza para la canasta básica. El diálogo tiene que vestirse de justicia social y estar a la altura de las demandas de nuestro pueblo", insistió en vísperas de la nueva jornada.

Conversamos con su Eminencia Reverendisima Cardenal Baltazar Porras Cardozo sobre la profunda situación social que golpea a Venezuela. Coincidimos en la inmensa preocupación acerca del deterioro económico, las carencias que sufre nuestra gente y la urgencia de liberar a los… pic.twitter.com/IPHgF9gj1C — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) September 15, 2026

Oro de Venezuela en Reino Unido

Jorge Rodríguez, por su parte, viajó en compañía del canciller Félix Plascencia a Reino Unido, donde fueron recibidos por la directora para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Harriet Thompson.

La reunión, celebrada el mismo día que Reino Unido hizo pública su decisión de “elevar las relaciones diplomáticas con Venezuela”, tendría como objetivo no solo celebrar la iniciativa diplomática, sino también recuperar el oro venezolano.

Rodríguez a través de un video difundido por canales chavistas informó tras el encuentro que se abordó el alcance de las conversaciones bilaterales, la situación política del país y el diálogo que mantiene con la delegación opositora encabezada por Figuera.

“Queremos decirle a Venezuela que ha habido buenas noticias para nuestro país, para nuestro pueblo”, dijo Rodríguez sin hacer precisiones sobre la agenda de trabajo en territorio británico ni el oro en concreto.

La recuperación del oro o los activos de reserva internacional de Venezuela bajo resguardo del Banco de Inglaterra fue uno de los puntos acordados con los opositores en el primer ciclo de conversaciones que culminó el 12 de agosto pasado, tras los intentos fallidos de la jefa encargada Delcy Rodríguez por iniciar un proceso de “rescate”.

Agradezco al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, por sumar esfuerzos y gestiones en favor de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el Reino Unido, durante su reciente visita a ese país. pic.twitter.com/QUMfHjG0nv — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) September 16, 2026

FUENTE: Con información de EFE, Dinorah Figuera, red X; Miraflores al Momento red X