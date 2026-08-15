sábado 15  de  agosto 2026
POLÍTICA

Jefa opositora en el diálogo exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

"Sigamos exigiendo hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia", dijo opositora Dinorah Figuera. Excarcelados del Rodeo I no tienen libertad plena

La exdiputada opositora Dinorah Figuera asiste a una reunión del proceso de diálogo político entre representantes del gobierno y la oposición en el Centro de Convenciones de La Carlota, en Caracas, el 7 de agosto de 2026

La exdiputada opositora Dinorah Figuera asiste a una reunión del proceso de diálogo político entre representantes del gobierno y la oposición en el Centro de Convenciones de La Carlota, en Caracas, el 7 de agosto de 2026

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, exigió la a libertad de todos los presos políticos en su país, luego de que el Gobierno venezolano anunciara 131 excarcelaciones.

"Sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia", dijo Figuera, quien fue la presidenta del Parlamento de 2015, en la red social X.

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Estas excarcelaciones ocurren dos días después del cierre del primer ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición bajo el auspicio de Estados Unidos. Dentro de los acuerdos alcanzados, hasta ahora, en la mesa de negociación no se anunció nada sobre los presos políticos, pero si la renovación de los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuestionado por su adhesión al chavismo.

También se informó esta semana que el chavismo y la oposición "concentrarán esfuerzos" para recuperar activos en oro del Banco de Inglaterra, que fueron retenidos después de que el gobierno de Reino Unido desconociera la reelección del derrocado Nicolás Maduro.

Sin libertad plena

Un grupo de presos políticos venezolanos que estaban recluidos en la cárcel de El Rodeo I, cerca de Caracas, fue excarcelado sin libertad plena, según dijeron varios de ellos tras su salida del centro penitenciario.

De acuerdo con tres boletas de excarcelación, deben presentarse cada 30 días ante el tribunal.

Uno de ellos es Jorge Jiménez, de 20 años, quien vive en una localidad del estado Cojedes, a más de 200 kilómetros de distancia de Caracas. Debe presentarse una vez al mes a partir del próximo lunes.

Pese a todo, agradece estar fuera de la cárcel, más de un año después de su detención, en agosto de 2025.

"Gracias a Dios ya estamos libres, yo no me lo creo todavía", dijo Jiménez. Pidió la libertad de las personas que siguen encarceladas por motivos políticos.

Christian Quintero también agradeció estar fuera del centro penitenciario, donde estuvo preso desde septiembre del año pasado. "Ese centro de concentración en el que estábamos es muy fuerte, de verdad, gracias a Dios estamos acá afuera, gracias a todas las personas que nos apoyaron, a nuestros familiares".

Tanto Jiménez como Quintero fueron vinculados por las autoridades con presuntos planes terroristas en una plaza en Caracas.

También fue excarcelado el abogado José Moreno, representante legal de una empresa minera norteamericana que estuvo detenido durante tres años y cuatro meses.

"Todavía yo no tengo ni idea de por qué soy considerado traidor a la patria, conspirador y asociado con unas personas que las vine a conocer aquí, (...) y me quitaron mis bienes y lo que me queda ahora es esta camiseta de preso", señaló.

Moreno agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, y a "todo el grupo que está" con la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por su respaldo a los presos políticos.

Espera que en Venezuela haya "un cambio inmediato y unas elecciones este año".

FUENTE: Con información de EFE

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