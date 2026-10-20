martes 20  de  octubre 2026
VENEZUELA

Voluntad de nuevo embajador colombiano en Caracas, Jorge Jaller, se materializa con el regreso de importante marca

Studio F, de STF Group, responde al llamado hecho por el diplomático con una inversión de $2 millones

Jorge Jaller.

Jorge Jaller.

Cortesía/Oficina del embajador
Por Julián Varela

El entorno de confianza para las inversiones y el regreso del empresariado privado, así como de prestigiosas marcas, es un hecho palpable que se percibe en torno a la toma de posesión del embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, como parte de la normalización de las relaciones entre ambas naciones hermanas.

La marca colombiana Studio F, de STF Group, que inauguró su primera sede este viernes 16 de octubre en el Centro Comercial La Vela, en Isla de Margarita, es la pionera de esta oleada empresarial incentivada con la llegada del diplomático que tras su nombramiento, durante la realización de la cuarta edición del Gran Encuentro de la Frontera, promovido por la Cámara Colombo Venezolana, se refirió a la oportunidad de que ambas naciones, Colombia y Venezuela, crezcan juntas.

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En este entorno de cooperación impulsado por el embajador Jaller, la marca Studio F planea la apertura de siete tiendas desde ahora y hasta 2027.

Tras la inaugurada en Margarita, para el 5 de noviembre se anuncia otra en Sambil Maracaibo, otra el 19 de noviembre, en Sambil Barquisimeto, y otra el 5 de diciembre en Cerro Verde, Caracas.

La inversión supera los $2 millones de dólares y la operación generará cerca de $4 millones al año en exportaciones colombianas desde 2027.

Jaller sostuvo conversaciones previas con la marca, y desde su llegada se ha facilitado el camino para el regreso de las empresas colombianas. La nueva misión diplomática comenzó a trabajar antes de aterrizar en Caracas.

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