Entre las múltiples denuncias, los cubanos que grabaron videos que se pueden observar en las plataformas de Youtube y Facebook, reclaman el cierre de fronteras ante la llegada de turistas a la isla, lo que “representa ganancias para las élites de la dictadura comunista y su aparato represivo, en detrimento del pueblo cubano”, según la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), que apoya esa campaña.

En términos generales, los voluntarios de la iniciativa 'Pa’ la Calle', hicieron ver que el pueblo cubano “carece de todo” para enfrentar una cuarentena durante la pandemia del coronavirus. “No hay medicinas”, “no hay alimentos” y mucho menos “artículos de higiene”, resaltaron quienes manifestaron sus reclamos.

“El régimen trata de enfermarnos”

Desde la provincia de Villa Clara, Arianna López, esposa del preso político y de conciencia Mitzael Díaz Paseiro, quien es presidente de la Academia Julio Machado, afirmó que el régimen “sigue recibiendo turismo” sin saberse “con qué macabras intenciones, tratando de enfermarnos”.

López advirtió que “no se sabe qué va a pasar” porque “el futuro del cubano es incierto”. A lo que agregó: “El régimen trata de vender una falsa imagen a la comunidad internacional. Las madres cubanas no tienen cómo afrontar una cuarentena; la dictadura no va a hacer nada por proteger la población”.

Asimismo, la activista se refirió a la “situación preocupante” que se observa en la ciudad de Placetas, en donde radica la opositora.

“En Placetas no hay nada, las interminables colas continúan, y esta es una de las principales fuentes de contagio, la aglomeración de personas, pero si el cubano no hace cola se muere; si no es por el coronavirus es por el hambre, y el régimen no está haciendo nada”, apuntó.

Para López, este no es “un tema político, es un tema humano”. Además, se preguntó: “¿Qué va a pasar con los presos que se encuentran en las mazmorras castristas?”.

Acto seguido, respondió: “Eso no lo sabe nadie, mientras tanto solo hay una dictadura cruel que se mantiene indiferente ante una situación que es verdaderamente alarmante”.

“Solo quieren dinero”

Desde la localidad de Placetas, también se pronunció Gladys Paseiro, madre del preso político y de conciencia Mitzael Díaz Paseiro, quien opinó que “Miguel Díaz-Canel y la cúpula gobernante solo quieren dinero y por eso han dejado entrar un barco de turistas contagiados con coronavirus”.

Paseiro se queja “por la carenciad de todo” y “por el abandono a los presos en Cuba”. “Tengo mucha preocupación porque [frente a] la epidemia del coronavirus, no hay alimento, no hay medicamento, no hay nada”, comentó.

Sobre el arribo del crucero británico MS Braemar, la madre del opositor apuntó que con la autorización dada por la dictadura “lo que van es a infectar más a este país solo por coger dinero y resolver problemas de ellos”.

Una sociedad “atemorizada”

Por su parte, la activista de derechos humanos Yoleisis Pérez, miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, dijo desde Ciego de Ávila la “sociedad en general está atemorizada por la negligencia de este desgobierno”.

En su intervención, la opositora sostuvo que no hay recursos económicos ni medicamentos para protegerse de la pandemia del coronavirus, habló de la falta de alimento y denunció que “no tenemos los alimentos necesarios para resguardarnos por una posible cuarentena”.

“La negligente decisión de la cúpula castrocanelista de hacerse pasar por el tío bueno, (…) dejando entrar a ciudadanos extranjeros contagiados con tan temido virus, por puro interés económico, pone en pánico a nuestro pueblo indefenso”, dijo.

Más voces de protesta

Al cúmulo de voces de rechazo en contra del régimen cubano se sumó la de Dámaso Fernández, un ciudadano de Holguín, cuyo reclamo exige el cierre de la frontera de Cuba para evitar que el virus entre con mayor fuerza a la isla.

“Exigimos a la comunidad internacional que cierre todo tipo de vínculo con Cuba porque la pandemia se está expandiendo”, señaló.

De igual forma, un grupo de miembros del Movimiento Coronel Vicente Méndez se pronunció desde La Habana para cuestionar “la negligencia de la dictadura comunista con el pueblo cubano en estos momentos de pandemia del coronavirus”.

Igualmente, desde Villa Clara hablaron Yanisbel Valido, presidente del Comando Cívico Leoncio Vidal y Donaida Pérez Paseiro, activista de la Academia Julio Machado.

Valido dijo que “como mujer y madre cubana” siente “el abandono del estado cubano hacia la población permitiendo la entrada de turistas contagiados con el coronavirus a nuestra pequeña isla para obtener sus propios beneficios”.

En tanto, Pérez Paseiro se declaró “muy alarmada” por la escasez de productos de higiene y aseo. “No hay jabón, no hay detergente, no hay cloro. En nuestras tiendas no hay nada para nosotros poder pasar una cuarentena. No es como en otros países”, puntualizó.

De otro lado, Félix Pérez, miembro del Comando Cívico Leoncio Vidal, alzó su voz para protestar por “las carencias” que son constantes en todas las provincias de Cuba.

Otros cubanos, que prefirieron mantener sus nombres en el anonimato, también lanzaron críticas al sistema totalitario que gobierna en Cuba y la forma como la cúpula en el poder está afrontando el reto del coronavirus.

La ARC presentó esta serie de denuncias como “una protesta que tomó lugar a todo lo ancho y largo de Cuba” y dijo que “se solidariza con los cubanos que en el día de hoy [jueves], desde sus hogares, realizaron una denuncia pública contra el régimen comunista”.

