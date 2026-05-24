domingo 24  de  mayo 2026
Negociaciones

Trump: "EEUU no va a precipitar un acuerdo con Irán"

El mandatario también dijo que el bloqueo a Irán "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán, que ambas partes negocian

Los barcos están anclados frente a la costa de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos.&nbsp;El nuevo organismo de Irán encargado del estrecho de Ormuz dijo que su área de control reclamada se extiende a las aguas emiratíes, lo que provocó una fuerte reprimenda del vecino del Golfo.&nbsp;

Los barcos están anclados frente a la costa de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. El nuevo organismo de Irán encargado del estrecho de Ormuz dijo que su área de control reclamada se extiende a las aguas emiratíes, lo que provocó una fuerte reprimenda del vecino del Golfo. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump declaró el domingo que Estados Unidos no tiene intenciones de apresurarse a alcanzar un acuerdo con Irán.

"He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Lee además
El Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 151 realiza operaciones de vuelo a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Tensiones

EEUU evalúa lanzar nuevos ataques contra Irán, según medios locales
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
Conflicto

Rubio afirma que existe una "posibilidad" de que Irán acepte un acuerdo, pero no descarta nuevos ataques

Dijo también que el bloqueo a Irán "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán, que ambas partes negocian.

Estados Unidos impone desde el 13 de abril un bloqueo en los puertos iraníes, después de que Teherán paralizó parcialmente el tráfico a través del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados el 28 de febrero.

Los comentarios de Trump se produjeron horas después del rechazo mostrado tanto por republicanos como por demócratas a aspectos del acuerdo en discusión.

"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien", escribió Trump en la misma publicación en Truth Social, al tiempo que arremetió contra el acuerdo nuclear de 2015 que el expresidente Barack Obama pactó con Irán y otras potencias occidentales.

Si bien la Casa Blanca no ha revelado detalles del texto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, declaró el sábado en la televisión estatal que ambas partes se acercaban a la firma de "un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas"

Más tarde ese mismo sábado, Trump escribió en Truth Social que el acuerdo estaba "en gran medida negociado", aunque aún "pendiente de formalización".

Rubio reacciona a críticas

La Casa Blanca cree que el acuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz podría firmarse en los próximos días, en lugar de este mismo domingo, como se había especulado, informó el medio estadounidense Axios.

Según un alto cargo de la Administración de Donald Trump, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, habría dado luz verde al esquema general del acuerdo, pero todavía quedan algunos detalles por cerrar y la toma de decisiones dentro del régimen de los ayatolás es un proceso lento debido a las divisiones internas.

Si bien Trump admitió que la "relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva", también subrayó que Teherán debe "comprender que no puede desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear".

Según filtraciones a medios, el borrador del acuerdo contemplaría el desbloqueo del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones a Irán, el descongelamiento de fondos iraníes y una extensión de 60 días del alto el fuego durante los que se negociaría un acuerdo para limitar el programa nuclear de Teherán.

Varios senadores republicanos aliados de Trump criticaron las concesiones a las que estaría dispuesto Estados Unidos y cuestionaron la justificación de haber lanzado a finales de febrero la ofensiva militar contra la República Islámica, si el régimen terminara aparentemente fortalecido.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de viaje oficial en la India, salió este domingo en defensa del borrador y tachó de "absurdo" creer que la Administración Trump aceptará un acuerdo que fortalezca las capacidades nucleares iraníes.

"La idea de que el presidente, después de todo lo que ha demostrado, vaya a aceptar un acuerdo que al final termine poniendo a Irán en una posición más fuerte en cuanto a sus ambiciones nucleares es absurda. Eso simplemente no va a suceder", declaró.

Tanto Axios como la agencia iraní Tasnim coinciden en que el posible acuerdo prioriza el fin de las hostilidades en todos los frentes y la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado parcialmente por Irán desde los primeros días de la guerra.

Según Axios, el memorando incluiría una tregua de 60 días durante la cual Irán normalizaría el tránsito marítimo en Ormuz, mientras que Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de que el acuerdo contemplaría la “recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existente antes de la guerra”, aunque precisó que no implicaría un retorno total a la situación previa al conflicto y que el paso seguiría bajo control iraní.

Ambos medios coinciden además en que Washington suspendería temporalmente algunas sanciones impuestas contra Teherán y permitiría la venta de crudo iraní, así como la liberación de una parte de los fondos iraníes congelados en el extranjero.

La cuestión nuclear

Las diferencias entre las filtraciones aparecen principalmente en torno al programa nuclear iraní.

De acuerdo con Axios, el borrador del memorando incluiría el compromiso iraní de no buscar armas nucleares, una de las principales líneas rojas establecidas por Trump durante las negociaciones.

Sin embargo, Tasnim aseguró que el posible acuerdo no incluye ninguna cláusula nuclear y que todos los asuntos relacionados con el programa atómico han sido aplazados a negociaciones posteriores a la firma del memorando de entendimiento, en un plazo de 60 días.

Esta situación ha generado preocupación en Israel, donde el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo haber acordado con Trump que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el “desmantelamiento de las instalaciones iraníes de enriquecimiento de uranio y la retirada de su material nuclear altamente enriquecido”, una inquietud compartida también por la Unión Europea y Londres.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, recibieron positivamente los avances diplomáticos hacia un acuerdo de paz que garantice la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz “sin restricciones”, pero exigieron garantías de que Irán no desarrollará un arma nuclear.

Ante ello, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, insistió en que Teherán no busca fabricar bombas atómicas, una reiterada promesa que el régimen iraní ha incumplido.

“Estamos dispuestos a tranquilizar al mundo de que no buscamos armas nucleares”, afirmó Pezeshkian, aunque subrayó que el equipo negociador iraní “no hará concesiones” sobre el “honor y la dignidad” del país, en una aparente referencia al derecho de enriquecer uranio con supuestos fines pacíficos, tal como establece el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), del que Irán es signatario, pero que no ha cumplido.

FUENTE: Con información de AFP y EFE

Temas
Te puede interesar

Trump cree que la situación con Irán está "al 50%" entre un acuerdo o retomar la ofensiva militar

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: otro episodio de violencia política contra el presidente Trump

EEUU listo para la ofensiva final en Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vicki López, comisionada condal.
ELECCIONES

Vicki López: Vivienda asequible, la prioridad de su agenda en Miami-Dade

Imagen del portaaviones USS George H. W. Bush de la armada estadounidense.
SE AGOTA EL PLAZO

EEUU listo para la ofensiva final en Irán

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, asiste a una ceremonia para honrar a las víctimas de los asesinatos de los Hermanos al Rescate, en 1996 en la Torre de la Libertad, el 20 de mayo de 2026 en Miami, Florida.
HONOR

Jason Quiñones, el fiscal de origen cubano que tiene la misión de presentar cargos contra Raúl Castro

El ucraniano Oleksandr Usyk celebra tras derrotar al neerlandés Rico Verhoeven (fuera de cuadro) por nocaut técnico durante su combate de boxeo por el Campeonato Mundial Peso Pesado del CMB Gloria en Giza en las Pirámides de Giza el 23 de mayo de 2026.
Boxeo

Usyk sobrevive al susto ante Rico Verhoeven en una polémica batalla en Egipto

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) y el crucero misilístico USS Lake Erie (CG-70) formaron parte del simulacro. (Cortesía)
SIMULACRO

Buque anfibio en el que trasladaron a Maduro vuelve al Caribe por simulacro de Embajada de EEUU

Te puede interesar

Los barcos están anclados frente a la costa de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. El nuevo organismo de Irán encargado del estrecho de Ormuz dijo que su área de control reclamada se extiende a las aguas emiratíes, lo que provocó una fuerte reprimenda del vecino del Golfo. 
Negociaciones

Trump: "EEUU no va a precipitar un acuerdo con Irán"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un investigador forense toma fotos detrás de una cinta policial que protege la escena del crimen, con marcadores de evidencia visibles en una acera en la 17ª y la avenida Pennsylvania cerca de la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de mayo de 2026.
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: otro episodio de violencia política contra el presidente Trump

María Corina Machado pronuncia un discurso en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá en Panamá, el 23 de mayo de 2026.
Política

María Corina Machado a venezolanos en Panamá: "Delcy Rodríguez se va, eso no está en duda"

Imagen del portaaviones USS George H. W. Bush de la armada estadounidense.
SE AGOTA EL PLAZO

EEUU listo para la ofensiva final en Irán

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, asiste a una ceremonia para honrar a las víctimas de los asesinatos de los Hermanos al Rescate, en 1996 en la Torre de la Libertad, el 20 de mayo de 2026 en Miami, Florida.
HONOR

Jason Quiñones, el fiscal de origen cubano que tiene la misión de presentar cargos contra Raúl Castro