Trump: "EEUU no va a precipitar un acuerdo con Irán"

Los barcos están anclados frente a la costa de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. El nuevo organismo de Irán encargado del estrecho de Ormuz dijo que su área de control reclamada se extiende a las aguas emiratíes, lo que provocó una fuerte reprimenda del vecino del Golfo.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump declaró el domingo que Estados Unidos no tiene intenciones de apresurarse a alcanzar un acuerdo con Irán.

"He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Conflicto Rubio afirma que existe una "posibilidad" de que Irán acepte un acuerdo, pero no descarta nuevos ataques

Dijo también que el bloqueo a Irán "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán, que ambas partes negocian.

Estados Unidos impone desde el 13 de abril un bloqueo en los puertos iraníes, después de que Teherán paralizó parcialmente el tráfico a través del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados el 28 de febrero.

Los comentarios de Trump se produjeron horas después del rechazo mostrado tanto por republicanos como por demócratas a aspectos del acuerdo en discusión.

"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien", escribió Trump en la misma publicación en Truth Social, al tiempo que arremetió contra el acuerdo nuclear de 2015 que el expresidente Barack Obama pactó con Irán y otras potencias occidentales.

Si bien la Casa Blanca no ha revelado detalles del texto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, declaró el sábado en la televisión estatal que ambas partes se acercaban a la firma de "un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas"

Más tarde ese mismo sábado, Trump escribió en Truth Social que el acuerdo estaba "en gran medida negociado", aunque aún "pendiente de formalización".

Rubio reacciona a críticas

La Casa Blanca cree que el acuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz podría firmarse en los próximos días, en lugar de este mismo domingo, como se había especulado, informó el medio estadounidense Axios.

Según un alto cargo de la Administración de Donald Trump, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, habría dado luz verde al esquema general del acuerdo, pero todavía quedan algunos detalles por cerrar y la toma de decisiones dentro del régimen de los ayatolás es un proceso lento debido a las divisiones internas.

Si bien Trump admitió que la "relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva", también subrayó que Teherán debe "comprender que no puede desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear".

Según filtraciones a medios, el borrador del acuerdo contemplaría el desbloqueo del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones a Irán, el descongelamiento de fondos iraníes y una extensión de 60 días del alto el fuego durante los que se negociaría un acuerdo para limitar el programa nuclear de Teherán.

Varios senadores republicanos aliados de Trump criticaron las concesiones a las que estaría dispuesto Estados Unidos y cuestionaron la justificación de haber lanzado a finales de febrero la ofensiva militar contra la República Islámica, si el régimen terminara aparentemente fortalecido.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de viaje oficial en la India, salió este domingo en defensa del borrador y tachó de "absurdo" creer que la Administración Trump aceptará un acuerdo que fortalezca las capacidades nucleares iraníes.

"La idea de que el presidente, después de todo lo que ha demostrado, vaya a aceptar un acuerdo que al final termine poniendo a Irán en una posición más fuerte en cuanto a sus ambiciones nucleares es absurda. Eso simplemente no va a suceder", declaró.

Tanto Axios como la agencia iraní Tasnim coinciden en que el posible acuerdo prioriza el fin de las hostilidades en todos los frentes y la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado parcialmente por Irán desde los primeros días de la guerra.

Según Axios, el memorando incluiría una tregua de 60 días durante la cual Irán normalizaría el tránsito marítimo en Ormuz, mientras que Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de que el acuerdo contemplaría la “recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existente antes de la guerra”, aunque precisó que no implicaría un retorno total a la situación previa al conflicto y que el paso seguiría bajo control iraní.

Ambos medios coinciden además en que Washington suspendería temporalmente algunas sanciones impuestas contra Teherán y permitiría la venta de crudo iraní, así como la liberación de una parte de los fondos iraníes congelados en el extranjero.

La cuestión nuclear

Las diferencias entre las filtraciones aparecen principalmente en torno al programa nuclear iraní.

De acuerdo con Axios, el borrador del memorando incluiría el compromiso iraní de no buscar armas nucleares, una de las principales líneas rojas establecidas por Trump durante las negociaciones.

Sin embargo, Tasnim aseguró que el posible acuerdo no incluye ninguna cláusula nuclear y que todos los asuntos relacionados con el programa atómico han sido aplazados a negociaciones posteriores a la firma del memorando de entendimiento, en un plazo de 60 días.

Esta situación ha generado preocupación en Israel, donde el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo haber acordado con Trump que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el “desmantelamiento de las instalaciones iraníes de enriquecimiento de uranio y la retirada de su material nuclear altamente enriquecido”, una inquietud compartida también por la Unión Europea y Londres.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, recibieron positivamente los avances diplomáticos hacia un acuerdo de paz que garantice la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz “sin restricciones”, pero exigieron garantías de que Irán no desarrollará un arma nuclear.

Ante ello, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, insistió en que Teherán no busca fabricar bombas atómicas, una reiterada promesa que el régimen iraní ha incumplido.

“Estamos dispuestos a tranquilizar al mundo de que no buscamos armas nucleares”, afirmó Pezeshkian, aunque subrayó que el equipo negociador iraní “no hará concesiones” sobre el “honor y la dignidad” del país, en una aparente referencia al derecho de enriquecer uranio con supuestos fines pacíficos, tal como establece el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), del que Irán es signatario, pero que no ha cumplido.

FUENTE: Con información de AFP y EFE