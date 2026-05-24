María Corina Machado a venezolanos en Panamá: "Delcy Rodríguez se va, eso no está en duda"

María Corina Machado pronuncia un discurso en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá en Panamá, el 23 de mayo de 2026.

CIUDAD DE PANAMÁ — La dirigente opositora María Corina Machado aseguró este sábado que la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saldrá del poder y que el gran reto que tienen los venezolanos es "construir los pilares éticos y liberales que harán que Venezuela nunca jamás caiga bajo el comunismo y la tiranía".

Ante una multitud de venezolanos reunidos en la céntrica avenida Cuba de la capital panameña, Machado pronunció un discurso cargado de emoción y centrado en el mensaje de mantener la unidad y coordinación que, aseguró, dio a las fuerzas opositoras el triunfo en las elecciones del 28 de julio de 2024.

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Machado recordó que Panamá resguarda las actas de votación de la oposición venezolana y asegura que demuestran la victoria presidencial con "más del 70 %" de Edmundo González Urrutia, un triunfo no reconocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo y que proclamó la cuestionada reelección de Nicolás Maduro —capturado por EEUU en enero pasado bajo cargos de narcotráfico— sin mostrar los votos que lo acrediten.

La oposición "ya derrotó la tiranía y lo que falta es desplazarla (...) Delcy Rodríguez", la vicepresidenta de Maduro y quien ha asumido el gobierno de forma interina, "se va, un día antes, un día después, eso no está en duda", de acuerdo con Machado.

"Queremos votar"

"Vamos a concretar la transición a la democracia; vamos a tener elecciones libres en las que todos ustedes podrán votar", sostuvo Machado ante la multitud de venezolanos radicados en esa nación, que le respondió con la arenga: "queremos votar, queremos votar".

Y en este contexto, aseveró Machado, "el gran desafío" que hay por delante "es esa Venezuela que emerge: construir esos pilares republicanos, éticos, liberales que harán que Venezuela nunca jamás vuelva a bajar la cabeza ante la tiranía".

Y vaticinó que lo que viene es duro. "Hoy hay absoluta claridad de que hay un objetivo superior y todas las aspiraciones legítimas están supeditadas a ese objetivo superior que es la liberación de Venezuela y la construcción de una nación (...) Lo que viene es duro", agregó la líder, que llamó a todos sus compatriotas a regresar a Venezuela para revivirlo.

Anuncia su candidatura

En una conferencia de prensa previa al mitin, Machado anunció que será candidata presidencial en las elecciones "limpias y libres" que está previsto que se desarrollen en Venezuela como parte del plan de tres fases establecido por Estados Unidos tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

"Aquí hay un objetivo y es liberar a nuestro país, un propósito, la transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas donde voten todos los venezolanos (...) hoy aquí ratificamos ese propósito", indicó Machado.

"Yo seré candidata, pero podrá haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres", respondió Machado a la pregunta de si se presentaría como aspirante presidencial en los comicios.

Su regreso a Venezuela

Ante sus compatriotas y también ante la prensa, Machado dijo que pronto regresará a Venezuela, lo que hará coordinando con EEUU.

"Hay claridad de que mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado (Marco Rubio) en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase, esa es la nuestra, de la reconstrucción de nuestro país. Sí, y será pronto. Cada cosa en su momento", declaró a los periodistas.

FUENTE: Con información de EFE