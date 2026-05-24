Tiroteo cerca de la Casa Blanca: otro episodio de violencia política contra el presidente Trump

Un investigador forense toma fotos detrás de una cinta policial que protege la escena del crimen, con marcadores de evidencia visibles en una acera en la 17ª y la avenida Pennsylvania cerca de la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de mayo de 2026.

WASHINGTON — Un hombre que abrió fuego la noche del sábado frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos de agentes del Servicio Secreto, informaron las autoridades de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca en ese momento, pero no se vio afectado por el incidente, indicó en un comunicado el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

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Trump, de 79 años, ha sido blanco de tres intentos de asesinato. Las autoridades mantienen activa la investigación de este último episodio de violencia que ocurre contra el mandatario.

Este sábado, poco después de las 18:00 (22:00 GMT), un hombre que estaba cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca "sacó un arma de su maleta y comenzó a disparar".

"La policía del Servicio Secreto respondió al fuego e hirió al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde se certificó su muerte", dijo Guglielmi, sin dar detalles sobre el estado de esa persona.

Un transeúnte fue herido durante el intercambio de disparos, agregó el Servicio Secreto, sin ofrecer detalles sobre su estado de salud.

Quién era el autor del tiroteo

El hombre, identificado como Nasire Best, de 21 años, había sido arrestado anteriormente en los accesos a la Casa Blanca, según diferentes diligencias abiertas en los tribunales, y había sido llevado a un centro psiquiátrico en junio del año pasado tras protagonizar otro incidente en el área de la Casa Blanca.

Agentes del Servicio Secreto dispararon a Best, después de que este se acercara a un puesto de control de seguridad y disparara, según los medios. El diario New York Times indicó que el tiroteo se produjo después de que el hombre sacara un arma de una bolsa y comenzara a disparar contra los agentes.

El suceso ocurrió poco antes de las 18:00, hora local (11.00 GMT) en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente estadounidense, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en un comunicado en su cuenta de X.

Medios cerca de la escena

Previamente, periodistas de medios como ABC News o NBC News reportaron alrededor de una veintena de "detonaciones" poco después de las 18.00 horas (hora local), aparentemente procedentes del área cercana al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, situado junto a la sede presidencial. Momentos más tarde, fuentes policiales matizaban a la cadena CBS News que se habrían producido entre 15 y 30 disparos.

Ya en un primer momento, dos personas conocedoras de la investigación citadas por la cadena estadounidense relataban que el sospechoso habría abierto fuego contra una caseta de seguridad ocupada por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, que respondieron a los disparos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patricia_vasc/status/2058317015585001781&partner=&hide_thread=false I heard shots outside the WH. Here what I just recorded. Images @SBTonline Ouvi tiros do lado de fora da Casa Branca. Estamos presos no briefing room com serviço secreto no jardim. Imagens @SBTonline @sbtnews pic.twitter.com/0WKGmW3cEB — Patrícia Vasconcellos (@patricia_vasc) May 23, 2026

Tras el incidente, agentes del Servicio Secreto han trasladado rápidamente al interior de la Casa Blanca a los miembros de la prensa que se encontraban en el exterior y les han indicado que se dirigieran a la sala de prensa del complejo.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, señaló en ese momento a los medios que la agencia tenía conocimiento de "informes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW" y que los agentes están "trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno".

Según había indicado antes del incidente el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la residencia presidencial durante la tarde del sábado. "El presidente se encontraba en la Casa Blanca durante el incidente; sin embargo, ninguna persona protegida ni las operaciones se vieron afectadas", avaló después el Servicio Secreto.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, indicó a través de la red social X que agentes de la agencia federal se encontraban en el lugar de los hechos para apoyar al Servicio Secreto en la respuesta al incidente registrado cerca de los terrenos de la Casa Blanca.

"El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca."

El Servicio Secreto informó que el incidente continúa bajo investigación y que se irá publicando información adicional a medida que esté disponible.

Intentos de asesinatos contra Trump

El 25 de abril, un hombre armado irrumpió en un control de seguridad en un hotel donde Trump asistió a una gala con periodistas.

El hombre nunca llegó a acercarse al mandatario ni a los demás invitados al evento.

En julio de 2024, Trump fue objetivo de un ataque durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. Un hombre armado mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato presidencial en la oreja.

Unos meses después, otro hombre armado fue detenido en un campo de golf de West Palm Beach, donde Trump jugaba una partida.

"Gracias a Dios el presidente Trump está a salvo", dijeron en X los republicanos de la Cámara de Representantes tras el tiroteo del sábado por la noche.

Trump ha citado preocupaciones de seguridad como uno de sus motivos para construir un salón de baile en la Casa Blanca, para lo cual ordenó demoler el ala este del edificio histórico tras asumir nuevamente el cargo el año pasado.

FUENTE: Con información de AFP / EFE / Europa Press