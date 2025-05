Adamari López confiesa que le afectaría si Alaïa pide vivir con Tony Costa

"Me dolería muchísimo si algún día Alaïa me dice que se quiere con su papá. Me plantearía y me preguntaría muchas cosas, y pienso que tendría que ir hasta el psicólogo pues porque ‘en qué fallé’", comentó.

Sin embargo, la boricua expuso que entiende que hay cambios que son indispensables, puesto que muchas veces no se trata de algún problema en el hogar, sino en experiencias que los hijos buscan vivir con sus padres para conectar o crear nuevos recuerdos.

"Pero también hay cosas que son necesarias para los hijos, a lo mejor de etapas que no han pasado, que han vivido más con la mamá que con el papá y que hay que trabajarlo", explicó.

Relación de Alaïa con Tony Costa

En diversas oportunidades, Adamari ha abordado cómo Toni y Alaïa mantienen una buena relación pese a que no conviven juntos. La presentadora y el bailarín se separaron en 2021, pero sus diferencias quedan a un lado cuando de la crianza de su hija se trata.

"Por lo general nuestras conversaciones se enfocan en nuestra hija. Si en alguna oportunidad tenemos algún tiempito que podemos hablar de algo más preguntamos por la familia, aunque yo en muchas ocasiones hablo con la abuelita de Alaïa. A lo mejor lo que podemos hablar es eso: cómo está tu hermana, cómo están mis hermanos o cosas que han sucedido en la familia. Pero muy por encimita. O sea, nos hablamos por teléfono, nos escribimos, pero suelen ser temas en relación a eso o felicitarnos en el cumpleaños; pero no hay temas mucho más profundos que vayan más allá de los temas de la niña", comentó meses atrás.

Asimismo, Adamari considera que Alaïa es una niña muy madura, pues le parece justo dividir las celebraciones de las festividades para poder compartir con ambos.

“Yo siento que al principio sobre todo es como más complicado, tienes el duelo de la separación, aún cuando uno lo haya querido no deja de ser un duelo; y además de eso, también el duelo de no pasar esa temporada con lo que tú soñabas que era tu núcleo familiar y sobre todo con el niño o los niños que hayan", explicó.

“A ella le parece que es justo que si en el año anterior pasó conmigo que este año entonces pase con su papá. Es un tiempo que a ella le parece justo en el que pueda pasar con los dos, aún cuando ella quiera estar conmigo o aún cuando quiera estar con él, le parece que está bien dividir el tiempo. Es una niña madura”.