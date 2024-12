Toni Costa comparte foto con su nueva pareja

- ¿Estás soltero?, se lee en la caja.

- Nooo, respondió el preparador del programa Mira Quién Baila Costa Rica acompañada de una foto en la que se ve Toni de espalda, mientras es abrazado por una misteriosa mujer.

Reacción de la modelo

Posteriormente, Costa dijo a Las top news que siente como hace tiempo no había podido sentirse. “Ya me tocaba sentir como me siento, ahora a vivirlo al máximo”, comentó según reseñó la revista People en Español.

Por su parte, la costarricense también ha publicado en sus historias de Instagram fotografías con el español.

"Yo vivo en el presente y vivo las oportunidades que se me presentan día a día, busco el propósito que hay detrás de cada cosa que se me presenta y entrego mi amor de la forma más orgánica posible", escribió junto a una fotografía de ambos con el fin de confirmar su romance.