Amiga de Valeria Márquez habla sobre asesinato de la 'influencer'

El suceso que conmocionó a la opinión pública ocurrió en un salón de belleza, donde Valeria Márquez transmitía en vivo a través de sus redes sociales, mientras esperaba por un misterioso y costoso que le enviarían, durante esta transmisión la joven fue fatalmente atacada.

La cronología de la tragedia, según Vivian

Vivian de la Torre detalló su ubicación y acciones al momento del asesinato. Asegura que se encontraba en su casa, siguiendo la transmisión de Valeria. Incluso, segundos antes de la tragedia, le envió un mensaje en privado para pedirle que le diera la primicia del obsequio, antes de que compartirlo con todos los seguidores.

Al presenciar el ataque en vivo, pensó que se trataba de una broma, asegurando que pensó que le habían lanzado confeti. Pero solo al leer los comentarios de la transmisión, que alertaban sobre un disparo, se preocupación e inmediatamente se comunicó con los tíos de Valeria.

"Me preocupé muchísimo, le marqué a sus tíos y les dije que creo que le había pasado algo. 'Márcale a Valeria creo que le pasó algo, creo que la balacearon por lo que estoy leyendo'", narró a Fabián Pasos. agregó que, se dirigió al salón de belleza, solo para encontrar el lugar acordonado por las autoridades, impidiéndole el acceso.

El misterio del regalo

Vivian de la Torre afirmó desconocer la identidad de la persona detrás del regalo. Explicó que los obsequios que recibía la influencer solían ser entregados en el momento, lo que aumentó la curiosidad sobre este envío particular.

"Tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que le iban a regalar, porque normalmente los regalos que le mandaban siempre se los dejaban en el momento. Yo pensé en un anillo que ella quería", dijo, refiriéndose a una joya de rubí valorada en aproximadamente 32 mil pesos mexicanos (unos 1,670 dólares) que Valeria había mostrado previamente.

Respecto a las expresiones de Valeria durante en vivo, donde bromeó con que la iban a matar si no recibía el regalo, Vivian aclaró que eran parte del humor de su amiga, indicando que la mayoría de la gente no sabia cómo se expresaba la influencer, pero si notó que estaba rara y por eso le mandó una bebida de Starbucks y un peluche para animarla.

Sobre la razón por la que su amiga silencio la transmisión cuando llegó el repartidor, dijo que cree que pudo ser porque no quería, en dado caso, que supieran el nombre de esa persona que le había enviado el presente.

Niega amistad con Erika

Sobre Erika, la empleada del salón que finalizó la transmisión, Vivian prefirió no ahondar, pero instó al público a no juzgar sin información completa. expresó tal vez no tenga nada qué ver y la están crucificando. Además, aseguró que no tenía una amistad cercana con Erika y que su interacción se limitaba a los servicios del salón.

Vivian de la Torre dijo desconocer la identidad del autor intelectual del crimen, defendiendo la reputación de su amiga, asegurando que no andaba con gente mala. Concluyó la entrevista expresó su confianza en que su inocencia saldrá a la luz.