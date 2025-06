Trump dice que "arrestaría" al gobernador de California luego de que retara a detenerlo: "Sería algo genial"

"Yo lo haría, si fuera Tom (...) A Gavin le gusta la publicidad, pero creo que sería algo genial", expresó el mandatario.

Agregó, además: "Me cae bien Gavin Newsom. Es un buen tipo, pero es tremendamente incompetente, todo el mundo lo sabe".

"Vengan a por mí"

Este domingo, el gobernador de California retó al zar fronterizo y a la administración republicana a arrestarlo, luego de que Homan advirtiera que tanto Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían enfrentar cargos federales por intentar impedir las operaciones de ICE en la ciudad, incendiada por las violentas protestas anti-redadas.

"Es un tipo duro, ¿por qué no me arresta? Él sabe dónde encontrarme", expresó Newsom a NBC News.

Luego, desafió directamente a Homan: "Vengan a por mí, arréstenme, acabemos con esto de una vez. ¡Qué tipo duro! Me importa un bledo, pero me importa mi comunidad... y lamento ser tan claro, pero ese tipo de fanfarronería es agotador. Así que, Tom, arréstenme".

Pese a su primer arrebato de "valentía", el gobernador relajó su provocativa invitación y expresó su alarma ante la afirmación de Trump de que lo detendría.

"El presidente de Estados Unidos acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones. Este es un día que esperaba no ver jamás en Estados Unidos. No importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación; es un paso inequívoco hacia el autoritarismo", señaló.

"Nadie está por encima de la ley"

Este lunes, el zar fronterizo respondió a Newsom durante una entrevista en Fox News, en la que explicó que no hubo amenazas de arresto en contra del gobernador.

"Lo que discutimos (en declaraciones a NBC) fue que, para aquellos manifestantes que cruzaron la línea… pueden protestar, tienen derecho a sus derechos bajo la Primera Enmienda (…) Pero cuando cruzan esa línea, si ponen sus manos sobre un agente de ICE, o destruyen propiedad, o diría que obstaculizan la aplicación de la ley, o si están albergando y ocultando a sabiendas a un inmigrante ilegal… eso es un delito, y la administración Trump no lo va a tolerar", indicó.

Ante esta aclaración, el periodista de NBC le preguntó si se podría arrestar al gobernador Newsom o a la alcaldesa Bass. "Respondí: 'Bueno, nadie está por encima de la ley. Si se pasan de la raya y cometen un delito, claro que pueden'. Así que no se habló de arrestar a Newsom", precisó el zar fronterizo.

Funcionarios de la Guardia Nacional

Este domingo llegó a la ciudad un contingente con 2,000 integrantes de la Guardia Nacional para enfrentar las jornadas de violentas protestas que se registran en la ciudad desde el fin de semana.

La Guardia Nacional, un cuerpo de reserva militar, es usada en situaciones de emergencia como desastres naturales, pero su despliegue es inusual en casos de protestas. En 2020 fue desplegada tras los desmanes por la muerte de George Floyd a manos de la policía.

El sábado, agentes del ICE se concentraban en un área cercana a la sede de un almacén Home Depot, usada frecuentemente por personas que ofrecen servicios como jornaleros. No se determinó si los agentes se alistaban para una redada o si se encontraban allí por otro operativo.

Manifestantes les arrojaron objetos mientras los agentes respondieron con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, de acuerdo con reportes de medios locales y publicaciones en redes sociales.

FUENTE: Con información de Fox News / The New York Post / AFP