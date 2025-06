Justin Bieber alimenta rumores de crisis matrimonial con Hailey

MIAMI.- Justin Bieber volvió a acaparar titulares, esta vez por un mensaje en redes sociales que ha desatado una ola de especulaciones sobre su vida personal y, en particular, sobre el estado de su matrimonio con Hailey Bieber.

Las palabras de Justin Bieber, cargadas de introspección y aparente desilusión, sugieren un profundo malestar emocional que sus seguidores no han pasado por alto.

El centro de esta nueva controversia fue una serie de selfies en blanco y negro que Bieber publicó en Instagram. Junto a las imágenes, el cantante emitió una reflexión: "Estoy cansado de las relaciones por interés. Si tengo que hacer algo para ser amado, eso no es amor".

Aunque el artista no hizo mención directa a alguien en específico, la crudeza de sus palabras resonó con fuerza, llevando a muchos a interpretar su publicación como una crítica a las dinámicas superficiales que, presumiblemente, lo rodean.

¿Crisis matrimonial?

Justin Bieber ha compartido una serie de publicaciones en los últimos tiempos que abordan temas como la presión social, su fe religiosa, y el impacto de todo esto en su bienestar mental.

En una historia anterior, ya había expresado signos de agotamiento emocional, afirmando que se espera que trabaje más duro, que siga dando todo cuando siente que ya lo he dado todo.

Además, ha reflexionado sobre el verdadero sentido de la vida, más allá del éxito material.

"No se trata de lo que haces, se trata de a quién conoces. No se trata de cuánto haces, se trata de cuánto amas. No se trata de tu desempeño, se trata de tu esencia", escribió.

La preocupación entre los fans no es infundada. Los rumores sobre una posible crisis matrimonial entre Justin y Hailey Bieber han circulado desde hace meses. Las señales de tensión se intensificaron tras la cancelación de la gira "Justice" en 2022 por motivos de salud.