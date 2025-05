Brad Arnold, cantante de 3 Doors Down, revela que padece cáncer

MIAMI.- Brad Arnold , vocalista de la banda de rock 3 Doors Down , reveló que padece cáncer en etapa 4 . La información la dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales.

"Hoy les tengo malas noticias. Me diagnosticaron carcinoma renal de células claras con metástasis pulmonar. Está en fase 4, lo cual no es muy bueno", dijo en el audiovisual que también fue compartido en las cuentas oficiales de la agrupación estadounidense.

Dicha patología es el tipo más común de cáncer de riñón en adultos. Según El Mundo, esta enfermedad representa el 80% aproximadamente de todos los casos de carcinomas de células renales.

El intérprete señaló que había estado presentando un quebranto en su salud, y al no notar mejoría acudió al médico para dar con la razón de su malestar.

Cancelación de la gira

Pese al diagnóstico, Arnold se mostró tranquilo y aseveró que no tiene miedo y agradeció a familiares, amigos y seguidores por el apoyo que siempre le han brindado. "Servimos a un Dios poderoso y Él puede superar cualquier cosa. No tengo miedo. Sinceramente no estoy asustado, en absoluto", aseveró el artista.

Por último, envió un mensaje a sus fanáticos.

"Creo que It's not my time es realmente mi canción. ¡Esto será una batalla, así que necesitamos a nuestros guerreros de oración! Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo".

Tras el pronunciamiento, la banda anunció la cancelación de la gira que tenían programada para el verano.