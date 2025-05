El cardenal Robert Francis Prevost es el nuevo líder de la Iglesia católica

Robert Prévost, el Papa León XIV, se ha dirigido en italiano por primera vez a las 45.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro y a los 1.600 millones de católicos en el mundo dando las gracias al Papa Francisco y rezando por la paz. "Queremos ser una Iglesia sinodal", ha anunciado desde el balcón central de San Pedro.

De EEUU y de Perú, con ascendencia española, italiana y francesa

El 267º pontífice de la Iglesia católica nació en Chicago en 1955, pero también tiene la nacionalidad de Perú, donde ejerció de misionero y de arzobispo emérito de Chiclayo.

"Se me permite también una palabra, un saludo (...) en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe", subrayó desde el balcón de la basílica de San Pedro del Vaticano en sus primeras declaraciones.

Miles de personas acogieron con aplausos y vítores la elección. "Esto es histórico, no tengo palabras. Cuando me enteré de que es de Chicago, me quedé sin palabras", dijo Gabrielle Estrada, una "emocionada" mujer de 30 años de San Antonio.

"Construir puentes"

Los llamados "príncipes de la Iglesia" necesitaron dos días para elegir al nuevo papa, al igual que en 2005, cuando escogieron a Benedicto XVI, y en 2013, con Francisco.

El pontífice argentino, fallecido el 21 de abril a los 88 años, encabezó la Iglesia por 12 años con un pontificado reformista enfocado en los pobres y los migrantes, pero fue blanco de críticas entre los sectores más conservadores.

Su sucesor enfrentará numerosos desafíos internos, como la pederastia en la Iglesia, la crisis de vocaciones y el papel de las mujeres, y externos, como los conflictos, el auge de gobiernos populistas y la crisis climática.

En sus primeras declaraciones, León XIV lanzó un "llamado a la paz" a "todos los pueblos", y pidió "construir puentes" a través del "diálogo", "sin miedo, unidos, dando la mano a Dios y dándonosla entre nosotros".

Y agregó: "¡Gracias al papá Francisco!".

AFP__20250508__44Z83KE__v2__Preview__TopshotVaticanReligionPope.jpg Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano. AFP

"¡Viva el papá!"

Miles de personas esperaban ya en la plaza cuando, poco después de las 18H00 (16H00 GMT), la esperada fumata blanca comenzó a surgir de la chimenea de la Capilla Sixtina, la más observada del mundo desde el miércoles por la noche.

Miles de fieles y curiosos rompieron en aplausos y vítores en el Vaticano al ver la esperada fumata blanca, que estuvo acompañado del redoble de las campanas de la basílica de San Pedro, constataron periodistas de AFP.

"Es una sensación increíble", dijo Joseph Brian, un cocinero norirlandés de 39 años que viajó a Roma con su madre, de 73 años, para presenciar la elección papal. "No soy demasiado religioso, pero estar aquí con toda esta gente me ha dejado alucinado".

Las millas de personas congregadas en la plaza ondeaban banderas de Brasil, Chile, Polonia, Colombia, Italia; algunos lloraban; otro gritaban "¡Viva el papá!". Muchos llegaron corriendo para unirse a la celebración.

Bruna Hodara, una brasileña de 41 años de Porto Alegre, grabó con su celular el humo blanco que se elevaba sobre el cielo soleado y primaveral de la Ciudad Eterna. "¡Habemus papam, bien!", celebró.

Sala de las Lágrimas

Antes de su presentación al mundo, la tradición establece que el flamante sumo pontífice entre en la Sala de las Lágrimas, ubicada al fondo de la Capilla Sixtina, para poder llorar ante la magnitud de la tarea que le espera.

Allí viste su primera sotana blanca entre las tres tallas disponibles y, antes de dirigirse al balcón de la logia de la basílica para presentarse, los cardenales le prometen obediencia.

En los próximos días, tendrá una especie de investidura papal con una misa celebrada ante líderes políticos y religiosos de todo el mundo.

Además, recorrerá la plaza de San Pedro en el papamóvil por primera vez y pronunciará una homilía en la que expondrá sus prioridades.

Moderado

La elección se llevó a cabo en medio de gran incertidumbre geopolítica, lo que, según expertos, fue un tema clave en la votación.

Francisco creó el 80% de los cardenales que participarán en el cónclave, pero eso no era garantía de un continuismo de su pontificado.

El primer papa llamado León desde 1903 llega al trono de San Pedro con una inclinación pastoral, perspectiva global y capacidad para gobernar la curia vaticana.

Su reputación de moderado y de constructor de puentes será además crucial en un momento en que la Iglesia aparece muy dividida tras el pontificado de Francisco.

01 Vaticano espoera.png Visual de la Plaza San Pedro del Vaticano. Miles se reúnen a la espera del nuevo papa. Captura de pantalla

FUENTE: Con información de AFP