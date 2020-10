La cantante australiana Kylie Minogue manifestó en el 2005 que padecía cáncer de mama en fase temprana. Tras el diagnostico, la intérprete de Can’t Get You Out of My Head tuvo que suspender su gira mundial para someterse al debido tratamiento. "Soy una paciente con cáncer y voy a ser una superviviente del cáncer", declaró Minogue, luego de posar únicamente con una sábana de seda para la cámara de Mario Testino.