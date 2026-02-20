EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.

WASHINGTON — El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos ( USCIS ) propuso este viernes una norma que suspendería temporalmente la adjudicación de permisos de trabajo a solicitantes de asilo , una pausa que podría extenderse por años.

El proyecto de regulación, presentado hoy a comentarios públicos, pondría en pausa la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días.

USCIS prevé que de aprobarse el plan las nuevas solicitudes de permisos de trabajo para solicitantes de asilo "se pausarán por un período prolongado, posiblemente muchos años".

La agencia argumentó que el plan pretende reducir el "incentivo" para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas para obtener permisos de trabajo.

¿Vía fácil?

Un portavoz del USCIS dijo en un comunicado que las solicitudes de asilo se convirtieron en una "vía fácil" para que los inmigrantes puedan trabajar en EEUU legalmente, lo que ha saturado el sistema.

"Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo", indicó sobre el plan publicado en el Registro Federal.

“Durante demasiado tiempo, presentar una solicitud de asilo fraudulenta ha sido el camino fácil para trabajar en Estados Unidos, saturando nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin mérito”, dijo un portavoz de DHS.

“Estamos proponiendo una revisión del sistema de asilo para hacer cumplir las reglas y reducir la acumulación de casos que heredamos de la administración anterior. Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo. La administración Trump está fortaleciendo las investigaciones a los solicitantes de asilo y restaurando la integridad a los procesos de asilo y autorización de empleo”.

Nivel histórico

USCIS argumenta que las solicitudes de permiso de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un "máximo histórico", sobrecargando los recursos de la agencia, sin permitirle evaluar las peticiones.

"Las solicitudes de autorización de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un nivel histórico, lo que sobrecarga los recursos de USCIS. Casi todos los inmigrantes ilegales intentan explotar el sistema solicitando asilo", dijo el DHS a través de un comunicado.

Actualmente, USCIS tiene más de 1,4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, lo que equivale a toda la población del estado de New Hampshire.

La propuesta también amplía a 365 días el tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar antes de ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo.

"Esta regla, si se finaliza, reduciría el incentivo para presentar solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o sin mérito al cambiar los requisitos de presentación de solicitudes y de elegibilidad para los extranjeros que solicitan autorización de empleo basada en una solicitud de asilo pendiente. La agencia dedicaría más de sus recursos limitados a revisar las solicitudes de asilo pendientes, incluyendo la acumulación de casos, así como otras solicitudes y peticiones pendientes, y permitiría que nuestro sistema de asilo priorice a quienes realmente buscan refugio ante el peligro" dijo la agencia federal.

De no aprobarse el plan, USCIS asegura que podría tomar entre 14 y 173 años para alcanzar un tiempo de procesamiento de 180 días para tramitar las solicitudes de asilo.

