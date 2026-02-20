viernes 20  de  febrero 2026
Migración

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

"Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo", dijo una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.

AFP
Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.&nbsp;UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) propuso este viernes una norma que suspendería temporalmente la adjudicación de permisos de trabajo a solicitantes de asilo, una pausa que podría extenderse por años.

El proyecto de regulación, presentado hoy a comentarios públicos, pondría en pausa la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días.

Lee además
Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago
Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.
EEUU

ICE prepara centros regionales de procesamiento de migrantes

USCIS prevé que de aprobarse el plan las nuevas solicitudes de permisos de trabajo para solicitantes de asilo "se pausarán por un período prolongado, posiblemente muchos años".

La agencia argumentó que el plan pretende reducir el "incentivo" para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas para obtener permisos de trabajo.

¿Vía fácil?

Un portavoz del USCIS dijo en un comunicado que las solicitudes de asilo se convirtieron en una "vía fácil" para que los inmigrantes puedan trabajar en EEUU legalmente, lo que ha saturado el sistema.

"Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo", indicó sobre el plan publicado en el Registro Federal.

“Durante demasiado tiempo, presentar una solicitud de asilo fraudulenta ha sido el camino fácil para trabajar en Estados Unidos, saturando nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin mérito”, dijo un portavoz de DHS.

“Estamos proponiendo una revisión del sistema de asilo para hacer cumplir las reglas y reducir la acumulación de casos que heredamos de la administración anterior. Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo. La administración Trump está fortaleciendo las investigaciones a los solicitantes de asilo y restaurando la integridad a los procesos de asilo y autorización de empleo”.

Nivel histórico

USCIS argumenta que las solicitudes de permiso de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un "máximo histórico", sobrecargando los recursos de la agencia, sin permitirle evaluar las peticiones.

"Las solicitudes de autorización de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un nivel histórico, lo que sobrecarga los recursos de USCIS. Casi todos los inmigrantes ilegales intentan explotar el sistema solicitando asilo", dijo el DHS a través de un comunicado.

Actualmente, USCIS tiene más de 1,4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, lo que equivale a toda la población del estado de New Hampshire.

La propuesta también amplía a 365 días el tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar antes de ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo.

"Esta regla, si se finaliza, reduciría el incentivo para presentar solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o sin mérito al cambiar los requisitos de presentación de solicitudes y de elegibilidad para los extranjeros que solicitan autorización de empleo basada en una solicitud de asilo pendiente. La agencia dedicaría más de sus recursos limitados a revisar las solicitudes de asilo pendientes, incluyendo la acumulación de casos, así como otras solicitudes y peticiones pendientes, y permitiría que nuestro sistema de asilo priorice a quienes realmente buscan refugio ante el peligro" dijo la agencia federal.

De no aprobarse el plan, USCIS asegura que podría tomar entre 14 y 173 años para alcanzar un tiempo de procesamiento de 180 días para tramitar las solicitudes de asilo.

FUENTE: Con información de EFE / Redacción

Temas
Te puede interesar

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

Trump pide a una Europa "woke e irreconocible" que "sea fuerte" y resuelva la crisis migratoria

DHS afirma que Cuba, Nicaragua, Haití y Honduras lideran cruces ilegales durante la administración Biden

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
REACCIóN

Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU anula aranceles generales impuestos por Trump

El expresidente de Estados Unidos, el demòcrata Barack Obama. 
Polémica

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

Te puede interesar

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
Migración

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
REACCIóN

Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

James Uthmeier, fiscal general de Florida, contra el tráfico humano
ACUERDO HISTÓRICO

Florida asigna $1.5 millones para combatir el tráfico humano en Miami-Dade ante eventos internacionales de 2026

Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.
HOMENAJE

Congreso de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump