viernes 20  de  febrero 2026
ACUERDO HISTÓRICO

Florida asigna $1.5 millones para combatir el tráfico humano en Miami-Dade ante eventos internacionales de 2026

Miami-Dade recibe $1.5 millones para reforzar la lucha contra el tráfico humano antes del Mundial FIFA 2026 y otros eventos. Detalles del acuerdo y cómo denunciar

James Uthmeier, fiscal general de Florida, contra el tráfico humano

James Uthmeier, fiscal general de Florida, contra el tráfico humano

CESAR MENENDEZ DLA
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, entrega a la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, 1.5 millones para reforzar la lucha contra el tráfico humano.&nbsp;

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, entrega a la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, 1.5 millones para reforzar la lucha contra el tráfico humano. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, y la fiscal estatal del Undécimo Circuito Judicial, Katherine Fernandez Rundle, anunciaron este viernes en Miami-Dade una inversión inicial de 1.5 millones de dólares para fortalecer la lucha contra el tráfico humano, justo cuando el sur de Florida se prepara para recibir algunos de los eventos internacionales más importantes de 2026.

El anuncio se realizó en Camillus House, organización que brinda apoyo a poblaciones vulnerables y que ha sido aliada clave en la atención a víctimas de explotación.

Lee además
 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
BAJO LA LUPA

Fiscal General de Florida cita a Roblox por fallos en protección de menores ante depredadores sexuales
James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
SOLICITA MULTAS

Fiscal general de Florida demanda a Planned Parenthood por "prácticas de marketing engañosas"

Uthmeier calificó el acuerdo como “histórico” y subrayó que, aunque Florida lidera indicadores como educación, economía y turismo, sigue siendo uno de los principales centros de tráfico humano en el país. “Tenemos el mejor equipo de fiscales y fuerzas del orden, pero necesitamos más atención y más recursos”, afirmó.

Acuerdo contra el tráfico humano en Miami-Dade

El eje del anuncio fue la firma de un Memorando de Entendimiento entre la Oficina del Fiscal General de Florida y la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, mediante el cual la fiscalía de procesamiento estatal se integra formalmente al Grupo de Trabajo contra el Tráfico Humano del condado.

Estamos felices que la oficina de la fiscalía estatal del fiscal general se una a nuestro grupo de trabajo contra el Tráfico Humano de la fiscalía de Miami-Dade, afirmó Fernádez Rundle.

Este acuerdo permitirá reforzar las investigaciones, ampliar la capacidad de procesamiento judicial y destinar 1.5 millones de dólares para educación, disuasión, investigación y detención de redes criminales. Según Uthmeier, se trata de un mecanismo “primero en su tipo” que fortalece la coordinación entre el nivel estatal y local.

Fernández Rundle destacó que la incorporación de fiscales estatales enviará un mensaje claro: la explotación de niños, adolescentes y jóvenes vulnerables “nunca será tolerada” en Miami-Dade.

Situación del tráfico humano en Florida y Miami-Dade

Florida ocupa desde hace casi una década el tercer lugar en Estados Unidos en número de víctimas de tráfico humano, de acuerdo con datos nacionales citados por la fiscal estatal. Esta posición, explicó Uthmeier, obliga a las autoridades a mantener una estrategia agresiva y coordinada.

En Miami-Dade, las cifras reflejan la dimensión del problema. El grupo de trabajo ha manejado 948 casos criminales relacionados con tráfico humano y ha impactado directamente la vida de 1.391 víctimas. Además, se han recibido más de 3.168 llamadas en la línea local de respuesta rápida, mecanismo clave para activar investigaciones.

A nivel estatal, la oficina del fiscal general informó que en el último año arrestaron a más de 1.400 depredadores infantiles y rescataron a más de 300 menores que eran víctimas de explotación. Uthmeier subrayó que muchas de estas investigaciones se inician gracias a denuncias anónimas de ciudadanos.

James Uthmeier
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, entrega a la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, 1.5 millones para reforzar la lucha contra el tráfico humano.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, entrega a la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, 1.5 millones para reforzar la lucha contra el tráfico humano.

¿En qué se utilizarán los $1.5 millones anunciados?

Los fondos estarán dirigidos principalmente a sostener y ampliar operaciones encubiertas, que son esenciales para desarticular redes de explotación sexual y tráfico de menores.

Fernández Rundle explicó que 74 agentes de distintas agencias forman parte del grupo de trabajo, y que parte del financiamiento previo para estas operaciones había disminuido en los últimos años.

Con esta nueva asignación estatal, se garantizará la continuidad de investigaciones complejas y se ampliarán campañas de concienciación pública en hoteles, centros de transporte, distritos comerciales y eventos masivos. El condado ya cuenta con más de 200 quioscos informativos con códigos QR y líneas directas para denunciar.

Eventos internacionales 2026 en Florida: mayor riesgo y estrategia preventiva

Las autoridades advirtieron que el calendario internacional de 2026 coloca a Miami y al sur de Florida en el centro de la atención mundial. Entre los eventos destacados se encuentran la FIFA World Cup, el World Baseball Classic, el Miami Grand Prix, la NASCAR Championship Series, el Ultra Music Festival y la cumbre del G20.

Uthmeier advirtió que donde hay grandes concentraciones de personas, dinero y entretenimiento, también aumentan los intentos de explotación y la actividad criminal. “Por cada 99 llamadas que no conducen a nada, una puede salvar a una joven en necesidad”, señaló, al insistir en la importancia de la denuncia ciudadana.

Cómo identificar y denunciar el tráfico humano en Miami-Dade

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad bajo el principio “See something, say something”( si ves algo, dilo). Señales como menores acompañadas por adultos en actitudes de control, jóvenes con apariencia de vulnerabilidad en hoteles o estaciones de servicio, o comportamientos de intimidación pueden ser indicadores de explotación.

Casos recientes, como el de un traficante condenado a más de 120 años tras una denuncia anónima, evidencian el impacto de una llamada oportuna. Tanto Uthmeier como Fernández Rundle coincidieron en que las víctimas suelen estar en situaciones de miedo y dependencia, por lo que la intervención ciudadana es crucial.

Importancia del acuerdo para el sur de Florida

El anuncio en Miami-Dade no solo fortalece la capacidad operativa y judicial del condado, sino que posiciona al sur de Florida como un modelo de coordinación interinstitucional frente al tráfico humano.

Con millones de visitantes previstos para 2026, las autoridades buscan adelantarse a los riesgos y enviar un mensaje contundente: Florida está preparada para enfrentar el tráfico humano con más recursos, más coordinación y mayor participación comunitaria.

Temas
Te puede interesar

Fiscal general de Florida presenta balance 2025: severas políticas migratorias y litigios federales

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

Justicia pide retirar ciudadanía a exalcalde de North Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
REACCIóN

Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU anula aranceles generales impuestos por Trump

El expresidente de Estados Unidos, el demòcrata Barack Obama. 
Polémica

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

Te puede interesar

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
Migración

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
REACCIóN

Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

James Uthmeier, fiscal general de Florida, contra el tráfico humano
ACUERDO HISTÓRICO

Florida asigna $1.5 millones para combatir el tráfico humano en Miami-Dade ante eventos internacionales de 2026

Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.
HOMENAJE

Congreso de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump