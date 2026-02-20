Florida asigna $1.5 millones para combatir el tráfico humano en Miami-Dade ante eventos internacionales de 2026

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, entrega a la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, 1.5 millones para reforzar la lucha contra el tráfico humano.

MIAMI.- El fiscal general de Florida , James Uthmeier, y la fiscal estatal del Undécimo Circuito Judicial, Katherine Fernandez Rundle, anunciaron este viernes en Miami-Dade una inversión inicial de 1.5 millones de dólares para fortalecer la lucha contra el tráfico humano, justo cuando el sur de Florida se prepara para recibir algunos de los eventos internacionales más importantes de 2026.

El anuncio se realizó en Camillus House, organización que brinda apoyo a poblaciones vulnerables y que ha sido aliada clave en la atención a víctimas de explotación.

BAJO LA LUPA Fiscal General de Florida cita a Roblox por fallos en protección de menores ante depredadores sexuales

Uthmeier calificó el acuerdo como “histórico” y subrayó que, aunque Florida lidera indicadores como educación, economía y turismo, sigue siendo uno de los principales centros de tráfico humano en el país. “Tenemos el mejor equipo de fiscales y fuerzas del orden, pero necesitamos más atención y más recursos”, afirmó.

Acuerdo contra el tráfico humano en Miami-Dade

El eje del anuncio fue la firma de un Memorando de Entendimiento entre la Oficina del Fiscal General de Florida y la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, mediante el cual la fiscalía de procesamiento estatal se integra formalmente al Grupo de Trabajo contra el Tráfico Humano del condado.

Estamos felices que la oficina de la fiscalía estatal del fiscal general se una a nuestro grupo de trabajo contra el Tráfico Humano de la fiscalía de Miami-Dade, afirmó Fernádez Rundle.

Este acuerdo permitirá reforzar las investigaciones, ampliar la capacidad de procesamiento judicial y destinar 1.5 millones de dólares para educación, disuasión, investigación y detención de redes criminales. Según Uthmeier, se trata de un mecanismo “primero en su tipo” que fortalece la coordinación entre el nivel estatal y local.

Fernández Rundle destacó que la incorporación de fiscales estatales enviará un mensaje claro: la explotación de niños, adolescentes y jóvenes vulnerables “nunca será tolerada” en Miami-Dade.

Situación del tráfico humano en Florida y Miami-Dade

Florida ocupa desde hace casi una década el tercer lugar en Estados Unidos en número de víctimas de tráfico humano, de acuerdo con datos nacionales citados por la fiscal estatal. Esta posición, explicó Uthmeier, obliga a las autoridades a mantener una estrategia agresiva y coordinada.

En Miami-Dade, las cifras reflejan la dimensión del problema. El grupo de trabajo ha manejado 948 casos criminales relacionados con tráfico humano y ha impactado directamente la vida de 1.391 víctimas. Además, se han recibido más de 3.168 llamadas en la línea local de respuesta rápida, mecanismo clave para activar investigaciones.

A nivel estatal, la oficina del fiscal general informó que en el último año arrestaron a más de 1.400 depredadores infantiles y rescataron a más de 300 menores que eran víctimas de explotación. Uthmeier subrayó que muchas de estas investigaciones se inician gracias a denuncias anónimas de ciudadanos.

James Uthmeier El fiscal general de Florida, James Uthmeier, entrega a la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, 1.5 millones para reforzar la lucha contra el tráfico humano. CESAR MENENDEZ DLA

¿En qué se utilizarán los $1.5 millones anunciados?

Los fondos estarán dirigidos principalmente a sostener y ampliar operaciones encubiertas, que son esenciales para desarticular redes de explotación sexual y tráfico de menores.

Fernández Rundle explicó que 74 agentes de distintas agencias forman parte del grupo de trabajo, y que parte del financiamiento previo para estas operaciones había disminuido en los últimos años.

Con esta nueva asignación estatal, se garantizará la continuidad de investigaciones complejas y se ampliarán campañas de concienciación pública en hoteles, centros de transporte, distritos comerciales y eventos masivos. El condado ya cuenta con más de 200 quioscos informativos con códigos QR y líneas directas para denunciar.

Eventos internacionales 2026 en Florida: mayor riesgo y estrategia preventiva

Las autoridades advirtieron que el calendario internacional de 2026 coloca a Miami y al sur de Florida en el centro de la atención mundial. Entre los eventos destacados se encuentran la FIFA World Cup, el World Baseball Classic, el Miami Grand Prix, la NASCAR Championship Series, el Ultra Music Festival y la cumbre del G20.

Uthmeier advirtió que donde hay grandes concentraciones de personas, dinero y entretenimiento, también aumentan los intentos de explotación y la actividad criminal. “Por cada 99 llamadas que no conducen a nada, una puede salvar a una joven en necesidad”, señaló, al insistir en la importancia de la denuncia ciudadana.

Cómo identificar y denunciar el tráfico humano en Miami-Dade

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad bajo el principio “See something, say something”( si ves algo, dilo). Señales como menores acompañadas por adultos en actitudes de control, jóvenes con apariencia de vulnerabilidad en hoteles o estaciones de servicio, o comportamientos de intimidación pueden ser indicadores de explotación.

Casos recientes, como el de un traficante condenado a más de 120 años tras una denuncia anónima, evidencian el impacto de una llamada oportuna. Tanto Uthmeier como Fernández Rundle coincidieron en que las víctimas suelen estar en situaciones de miedo y dependencia, por lo que la intervención ciudadana es crucial.

Importancia del acuerdo para el sur de Florida

El anuncio en Miami-Dade no solo fortalece la capacidad operativa y judicial del condado, sino que posiciona al sur de Florida como un modelo de coordinación interinstitucional frente al tráfico humano.

Con millones de visitantes previstos para 2026, las autoridades buscan adelantarse a los riesgos y enviar un mensaje contundente: Florida está preparada para enfrentar el tráfico humano con más recursos, más coordinación y mayor participación comunitaria.