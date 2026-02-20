Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

MIAMI. - Al final del año 2025, los mercados inmobiliarios del sur de Florida y Jacksonville lideraron las compras de viviendas al contado en Estados Unidos, en abierto contraste con la caída de esta modalidad en el resto del país.

El fenómeno se consolidó en diciembre mediante transacciones directas de capital, impulsadas por la desesperación de los vendedores locales ante un inventario inmovilizado y la incapacidad de los interesados con financiamiento para asumir los altos costos del estado.

Un nuevo informe de la agencia Redfin documenta que solo el 29% de los compradores a nivel nacional pagaron con recursos propios en diciembre, el porcentaje más bajo para ese mes desde el año 2020.

Sin embargo, las áreas metropolitanas floridanas experimentaron una afluencia masiva de liquidez. West Palm Beach encabezó las estadísticas del país con un 47,2% de adquisiciones directas.

Entretanto, Miami y Jacksonville compartieron el segundo puesto con un 39,3%, mientras Fort Lauderdale registró casi un 36%.

Urgencia y descuentos agresivos

Según los expertos, la persistencia de esta dinámica responde a la prisa de los propietarios por concretar cierres rápidos.

Amanda Peterson, agente de Redfin Premier, aseguró que la ventaja de quienes disponen de liquidez resulta favorable al momento de comprar una vivienda.

En la actualidad, los inversores logran asegurar inmuebles con rebajas de entre un 10% y un 20% por debajo del valor de tasación a cambio del desembolso inmediato.

Ocaso de primeros compradores

El reporte también subraya las severas barreras para los nuevos propietarios. En Florida, los gastos adicionales al precio de lista expulsan a muchos compradores del sistema.

John Tomlinson, representante de Redfin Premier en Fort Lauderdale, destacó el temor de los clientes, en especial aquellos con préstamos de la FHA, al descubrir el pago mensual real y los fondos requeridos para el cierre.

El incremento desproporcionado en las cuotas de las asociaciones de propietarios (HOA) representa el obstáculo definitivo para las familias de clase media, de acuerdo con los especialistas.