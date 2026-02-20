viernes 20  de  febrero 2026
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Mientras en casi todo el país las personas volvieron a la normalidad de pedir préstamos al banco (hipotecas) para comprar una casa, en Florida ocurrió lo contrario

Ventas de casas en Miami-Dade.

Ventas de casas en Miami-Dade.

Canva/Archivo
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Al final del año 2025, los mercados inmobiliarios del sur de Florida y Jacksonville lideraron las compras de viviendas al contado en Estados Unidos, en abierto contraste con la caída de esta modalidad en el resto del país.

El fenómeno se consolidó en diciembre mediante transacciones directas de capital, impulsadas por la desesperación de los vendedores locales ante un inventario inmovilizado y la incapacidad de los interesados con financiamiento para asumir los altos costos del estado.

Lee además
inspecciones de propiedad en florida: ¿que buscar y cuando negociar reparaciones?
RECOMENDACIONES

Inspecciones de propiedad en Florida: ¿qué buscar y cuándo negociar reparaciones?
Ron DeSantis, gobernador de Florida.
SANIDAD

Así Florida invierte $209 millones de fondos federales en salud rural

Un nuevo informe de la agencia Redfin documenta que solo el 29% de los compradores a nivel nacional pagaron con recursos propios en diciembre, el porcentaje más bajo para ese mes desde el año 2020.

Sin embargo, las áreas metropolitanas floridanas experimentaron una afluencia masiva de liquidez. West Palm Beach encabezó las estadísticas del país con un 47,2% de adquisiciones directas.

Entretanto, Miami y Jacksonville compartieron el segundo puesto con un 39,3%, mientras Fort Lauderdale registró casi un 36%.

Urgencia y descuentos agresivos

Según los expertos, la persistencia de esta dinámica responde a la prisa de los propietarios por concretar cierres rápidos.

Amanda Peterson, agente de Redfin Premier, aseguró que la ventaja de quienes disponen de liquidez resulta favorable al momento de comprar una vivienda.

En la actualidad, los inversores logran asegurar inmuebles con rebajas de entre un 10% y un 20% por debajo del valor de tasación a cambio del desembolso inmediato.

Ocaso de primeros compradores

El reporte también subraya las severas barreras para los nuevos propietarios. En Florida, los gastos adicionales al precio de lista expulsan a muchos compradores del sistema.

John Tomlinson, representante de Redfin Premier en Fort Lauderdale, destacó el temor de los clientes, en especial aquellos con préstamos de la FHA, al descubrir el pago mensual real y los fondos requeridos para el cierre.

El incremento desproporcionado en las cuotas de las asociaciones de propietarios (HOA) representa el obstáculo definitivo para las familias de clase media, de acuerdo con los especialistas.

Temas
Te puede interesar

Florida alcanza el número uno en educación laboral en EEUU

Florida: Wade Wilson, el "Asesino de Deadpool" que enamoró a cientos de mujeres en redes sociales

Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

El expresidente de Estados Unidos, el demòcrata Barack Obama. 
Polémica

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

Te puede interesar

Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Por Daniel Castropé
El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO Euphoria en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.
OBITUARIO

Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, muere a los 53 años

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso sobre la economía en la fábrica de Coosa Steel Corporation en Roma, Georgia, el 19 de febrero de 2026.
Elecciones de medio mandato

Trump critica el voto por correo y reitera que solo se debería permitir con "excepciones"

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal