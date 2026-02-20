Trump firma decreto para imponer nuevo arancel global del 10% tras bloqueo de la Corte Suprema

El presidente Donald J. Trump, junto al fiscal general John Sauer (izquierda) y al secretario de Comercio Howard Lutnick (derecha), habla sobre la anulación por parte del Tribunal Supremo de la mayoría de sus aranceles durante una rueda de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, DC, el 20 de febrero de 2026.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el viernes la firma de un decreto para imponer un 10% de arancel adicional global, que el Supremo de Justicia detuvo su política comercial.

La medida fue anunciada poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de la batería de impuestos aduaneros ordenados por el republicano desde su vuelta a la Casa Blanca, en enero de 2025.

"Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel aduanero mundial del 10% aplicable a todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

La ley en la que se soportó Trump para esta nueva orden ejecutiva solo permite incrementar aranceles hasta un 15 % y por períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

El republicano agregó que la medida "entrará en vigor casi de inmediato".

La respuesta

El nuevo arancel fue la respuesta de contingencia de la Administración, luego de que la Corte Suprema fallara en contra de sus amplios aranceles globales.

El dictamen del Supremo afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas, como el fentanilo, a través de sus fronteras hacia EEUU.

También, se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.

"Ahora se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó de forma equivocada", expresó Trump en la conferencia de prensa. Agregó que estas opciones también podrán aportar mucho dinero al paìs.

Acuerdos siguen vigentes

Trump aclaró que la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos seguían siendo válidos.

"El acuerdo con India sigue siendo válido", puso como ejemplo durante una conferencia de prensa.

"Todos los acuerdos" siguen vigentes, "simplemente lo haremos de otra manera", añadió el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Estados Unidos, Canadá y México deben ultimar la renegociación de su tratado de libre comercio T-MEC en julio de este año.

El acuerdo comercial, denominado originalmente TLCAN y que está vigente desde 1994, ha sido objeto de enormes tensiones a causa de la política arancelaria del magnate republicano.

La Unión Europa también negoció con Washington un acuerdo provisional para evitar la respuesta de EEUU a los aranceles que durante décadas impone ese bloque a los productos estadounidenses.

Por eso, los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron con interés, pero con cautela, el revés parcial infligido a una parte de la política arancelaria de la Casa Blanca.

Qué aranceles no afectó el Supremo

La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 "no autoriza al Presidente a imponer aranceles generales" sin una situación de crisis.

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como "recíprocos" por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios como México, Canadá y China a causa del narcotráfico y la inmigración.

Trump también utilizó la IEEPA para lograr la paz en 2025 en países en guerras históricas, ocho largos conflictos internacionales, por ejemplo entre Tailandia y Camboya.

Los seis jueces de la Corte Suprema consideró que "si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles" mediante la IEEPA, "lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios".

FUENTE: Con informaciòn de EFE y AFP