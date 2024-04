"El bastardo", una película de la Dinamarca del siglo XVIII

MIAMI.- Hablar de las películas protagonizadas por el actor danés Mads Mikkelsen es hablar de cintas con los siguientes puntos en común: son aclamadas por la crítica, contienen historias con personajes emocionalmente intensos, se inscriben en los géneros drama y thriller y suelen obtener premios en los festivales más importantes del mundo. The Hunt, de Thomas Vinterberg, por ejemplo, obtuvo una nominación al Óscar como Mejor película en habla no inglesa, en 2014, además le valió a Mikkelsen el Premio al Mejor actor en el Festival de Cannes de 2012. Otra Ronda (Another Round), también dirigida por Vinterberg, pero en 2020, se llevó el Óscar y el Bafta 2021 a la Mejor película internacional y el César del mismo año a la Mejor película extranjera en Francia. Se suma la serie Hannibal, que, en 2016, le valió a Mikkelsen una nominación como Mejor actor a los premios de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de Estados Unidos.