En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

CELEBRIDADES Blake Lively homenajea a Britney Spears en premier del filme "It Ends With Us"

Cancelan conciertos de Taylor Swift por plan de atentado

Tres conciertos de Taylor Swift programados en Viena esta semana fueron cancelados, después de que la policía austríaca descubriera un plan de atentado islamista.

La policía había anunciado poco antes la detención de dos personas, entre ellas un individuo de 19 años que planeaba un ataque terrorista en uno de los conciertos de Taylor Swift.

Las autoridades habían prometido reforzar las medidas de seguridad, algo que no bastó para tranquilizar a los organizadores que optaron por cancelar los conciertos.

Jennifer López se siente humillada

La separación entre Jennifer López y Ben Affleck sigue dando de qué hablar. Page Six reveló que la Diva del Bronx se siente furiosa y humillada en medio de la ruptura.

Una fuente declaró que la intérprete está molesta por su separación de Ben Affleck, mientras que el actor está posponiendo la solicitud del divorcio para evitarle más vergüenza.

Hasta ahora, ninguna de las partes ha hablado al respecto. Según Daily Mail, amigos de la célebre pareja confirmaron que ambos están avanzando con la disolución del matrimonio tras fracasar en un último intento de reconciliación.

En medio del distanciamiento, los seguidores de los artistas se preguntan si el 20 de agosto, aniversario de boda de la pareja, se reencontrarán para entonces dar a conocer la decisión sobre su relación.

Avanza demanda de Universal Music contra padres de Nodal

La felicidad que en las últimas semanas ha embargado a Christian Nodal parece eclipsarse con una realidad familiar: la demanda que Universal Music Grupo México interpuso a sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, por falsificación y fraude de contratos.

El 22 de febrero de 2022, la compañía ejecutó acciones legales contra el artista por adjudicarse presuntamente de manera ilegal los discos Me dejé llevar, Ahora y ¡AAYAY!, luego de que el joven rompiera relación laboral con la disquera.

En ese entonces trascendió que los padres de Nodal habían simulado contratos para que el músico apareciera como titular de los temas que grabó con Universal.

Ahora, una investigación del Ministerio Público confirmó que la firma en los 32 contratos que la familia Nodal presentó no corresponden con la letra del artista. Y ahora el caso será presentado ante un juez penal federal.

Blake Lively homenajea a Britney Spears

La actriz Blake Lively asistió a la premier de It Ends With Us, filme que protagoniza junto a Justin Baldoni, luciendo un vestido retro Versace. Sin embargo, la pieza no fue seleccionada al azar, pues la esposa de Ryan Reinolds confesó que quiso honrar a Britney Spears.

El vestido de base nude con brillantes bordados en colores verde, amarillo, morado, rosado y azul, fue usado por la Princesa del Pop hace más de 20 años, específicamente en el desfile de Versace del 1 de octubre de 2002 en la Semana de la Moda de Milán.

En una publicación en las historias de Instagram, la modelo y musa de Karl Lagerfeld publicó una fotografía de Britney usando el vestido y le dedicó unas breves palabras, refiriéndose a ella como una fuente de inspiración, fuerza y alegría para una generación.

Lively también le agradeció por ser un ejemplo de empoderamiento para las mujeres, y celebró que sus memorias sean llevadas a la gran pantalla.

Captan a Shakira cenando con un misterioso hombre

La cantante colombiana Shakira fue captada disfrutando de una tranquila cena en el Lido Bayside de The Standard Spa, en Miami, acompañada de un misterioso hombre.

Imágenes de TMZ dejan ver a la intérprete de Acróstico sentada en una mesa con vista al mar, y frente a ella un hombre cuyo rostro no pudo ser fotografiado. Se desconoce si se trata de un familiar, amigo o un posible pretendiente.

Sin embargo, no es la primera vez que la barranquillera es vinculada sentimentalmente.

Desde que la cantante volvió a residir en Estados Unidos, la han vinculado a algunos famosos como Lewis Hamilton , Jimmy Butler , Lucien Laviscount y Tom Cruise.