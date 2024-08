Blake Lively homenajea a Britney Spears en premier del filme "It Ends With Us"

Blake Lively asiste al estreno mundial de "It Ends with Us" en AMC Lincoln Square el martes 6 de agosto de 2024 en Nueva York.

MIAMI.- La actriz Blake Lively asistió a la premier de It Ends With Us, filme que protagoniza junto a Justin Baldoni, luciendo un vestido retro Versace. Sin embargo, la pieza no fue seleccionada al azar, pues la esposa de Ryan Reinolds confesó que quiso honrar a Britney Spears.

En una publicación en las historias de Instagram, la modelo y musa de Karl Lagerfeld publicó una fotografía de Britney usando el vestido y le dedicó unas breves palabras: "La reina definitiva que nos hizo querer brillar, escribir y compartir nuestras historias. Britney, todos nosotros los millennials tenemos una historia de un momento, o de años, en los que nos hiciste querer brillar e inspirar asombro, con fuerza y alegría y un trabajo inmensamente duro".

Britney y Blake Lively Britney Spears, hace más de 20 años, usando el vestido que Blake Lively lució en la premier mundial de "It Ends With Us", el 6 de agosto de 2024. Captura de pantalla/Instagram/@blakelively

"Gracias por tu ejemplo y tu contribución a que las mujeres cuenten sus historias", finalizó. La estrella de Gossip Girl acompañó su mensaje con el tema Everytime.

La actriz de 36 años aprovechó la oportunidad para celebrar el anuncio de la película biográfica de la cantante de Baby One More Time, basada en sus memorias The Woman in Me.

Blake dijo a People que no se trataba de una réplica, sino del modelo original que lució la artista.

"Es el vestido real de Britney. Debería estar en el Smithsonian o en el Met. Pero está en mí. ¡Me siento tan afortunada!".

Biopic de Britney Spears

La semana pasada, Britney compartió con sus seguidores que sus memorias serían llevadas a la pantalla grande.

Universal Pictures obtuvo los derechos del best-seller, y los directores Wicked Jon M. Chu, y Marc Platt serán los encargados de dar vida a la historia de Spears.

En la red social X, la intérprete manifestó su entusiasmo por este proyecto. “Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt. Siempre ha hecho mis películas favoritas… manténganse atentos”, escribió.