Trump cumple con creces sus promesas migratorias: alcanza cifras récord de arrestos y deportaciones

De acuerdo con fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) consultadas por The New York Post, los agentes del ICE han llevado a cabo 113,000 arrestos y más de 100,000 deportaciones en las últimas 10 semanas.

"Está haciendo lo que le votaron para hacer. ¡Sin rodeos!", dijeron funcionarios de inmigración.

Trasladados a México

Hasta el momento, no está claro cuántos de los detenidos son criminales convictos ni el estado de sus casos ni sus países de origen, agregaron.

Sin embargo, estiman que la mayoría de los inmigrantes ilegales estaban siendo trasladado a México, que "coordina" con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) con el objetivo de cerrar cualquier rendija a la migración irregular.

La determinación de Trump de poner fin a la crisis migratoria sin precedentes que dejó la anterior administración quedó patentada en su primer día en el Despacho Oval, cuando declaró un estado de emergencia en la frontera, envió miles de tropas adicionales a la región, puso freno al sistema de asilo para quienes cruzaban ilegalmente y lanzó un operativo de deportación masiva en todo el país.

Ley de Enemigos Extranjeros

En el marco de su lucha contra la inmigración ilegal, que ha permitido el ingreso a EEUU de criminales extranjeros, el presidente declaró como organizaciones terrorista a la pandilla de origen salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13) y a la banda venezolana Tren de Aragua.

Además, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos criminales venezolanos a la mega cárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, sin necesidad de que pasen por juicios.

Bajo esta controvertida ley, EEUU trasladó a la prisión salvadoreña, inaugurada en 2022, a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua el pasado 16 de marzo, y este domingo deportó a otros siete, a pesar de que un juez federal bloqueó a principios del mes pasado el uso de esa legislación utilizada en tiempos de guerra.

Caen los cruces ilegales

El "efecto Trump", como lo llaman las fuentes del DHS, también ha permitido una caída a "niveles no vistos en décadas" de los cruces ilegales en la frontera sur, que comparte EEUU con México,

"Las entradas ilegales a Estados Unidos ya no son una vía encubierta para obtener estatus", declaró una fuente a The New York Post.

En marzo, los agentes del CBP registraron el ingreso de solo 7,000 inmigrantes ilegales, lo que representa una disminución del 94% con respecto a las 137,000 personas que cruzaron la frontera en marzo del 2025. Esta es la cifra más baja en al menos 25 años.

"Los migrantes tienen miedo de que ahora haya consecuencias (...) todos los que son capturados son acusados y cumplen una condena", agregó una fuente del DHS.

FUENTE: Con información de The New York Post / AFP