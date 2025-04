Miami-Dade vota eliminar flúor del agua potable pese a polémica: la alcaldesa podría vetar

Roberto J González 5047.JPG Roberto J González, comisionado del Distrito 11 de Miami-Dade. CESAR MENENDEZ DLA

En 2015, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) redujo su recomendación de concentración de flúor en el agua a 0.7 partes por millón, y actualmente enfrenta un proceso judicial que la obliga a reevaluar dicha medida.

González presentó su propuesta como una acción de “prudencia” y no como un asunto político o ideológico. “Este no es 1958. Hoy el flúor está ampliamente disponible en pastas dentales, enjuagues y tratamientos. ¿Por qué forzar su consumo a quienes no pueden optar por excluirlo del agua que toman?”, expresó.

El comisionado del Distrito 11, cuestionó el gasto de 400.000 dólares anuales que implica mantener los sistemas de inyección de flúor en el condado y citó estudios recientes que sugieren un “riesgo no razonable” para la salud. Además, señaló que otras jurisdicciones, como Utah, ya han eliminado el flúor de sus sistemas de agua potable.

El Cirujano General de Florida, Ladapo, respaldó la moción y subrayó que continuar con la fluoración implicaría ignorar investigaciones científicas que apuntan a posibles daños en la población. “O creemos que todos esos estudios están equivocados, o estamos dispuestos a aceptar el riesgo de dañar a nuestras comunidades”, afirmó.

DSCN5034.JPG Raquel Regalado, comisionada por el Distrito 7 de Miami-Dade. CESAR MENENDEZ DLA

Tensiones en la Comisión

La comisionada Raquel Regalado solicitó posponer el voto hasta que finalice la actual sesión legislativa en Tallahassee, aludiendo a la existencia del proyecto estatal SB 700 sobre el mismo tema. Su petición fue respaldada por algunos comisionados que expresaron no tener suficiente información para votar. Regalado también criticó que el proyecto no había pasado por su comité.

El debate escaló en tensión cuando González criticó la “inconsistencia intelectual” de sus colegas que apoyaron otras medidas fuera de comités y ahora cuestionaban el proceso de su iniciativa. El presidente de la Comisión debió intervenir para restablecer el orden.

Resultado

El proyecto fue aprobado ocho a dos, con el voto favorable de los comisionados Anthony Rodríguez , Roberto González, René García, Kevin Cabrera, Juan Carlos Bermúdez, Kionne McGhee, Danielle Cohen Higgins y Oliver Gilbert. Votaron en contra Eileen Higgins y Raquel Regalado. Los comisionados Micky Steinberg, Marlene Bastien y Keon Hardemon, no estuvieron presentes en la votación.

La propuesta aprobada, ahora descansa en la mesa de la alcaldesa Levine-Cava, quien podría vetarla o ratificarla con una firma.

[email protected]