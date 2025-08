Familiares de Liam Neeson reaccionan al romance con Pamela Anderson

MIAMI.- El romance de Pamela Anderson y Liam Neeson ha sido celebrado por los seguidores de ambas celebridades. No obstante, los fanáticos no parecen ser los únicos contentos con la situación puesto que algunos familiares del actor británico han dejado en redes sociales pistas de su aprobación.

En el mismo carrusel, destaca una imagen en la que Pamela está en el suelo riendo, mientras Liam le toma una fotografía.

"¡The Naked Gun finalmente está en los cines! Trae a tus amigos, familia, amantes... Quien sea... Solo ve y ríete... ¡Es bueno para ti! Te veré allí", escribió la también modelo.

La publicación cuenta con más de un millón de likes y múltiples comentarios, entre los que destaca el de Daniel, quien compartió con emojis dos manos alzadas, dos llamas, dos corazones blancos y una pistola de agua.

Posteriormente, Joely Richardson, hermana de Natasha Richardson, difunta esposa del actor, también reaccionó con siete emojis de corazón rojo.

Los mensajes llegan días después de que Brandon Thomas Lee, hijo de Pamela, se pronunciara sobre la química de los actores en pantalla y en los estrenos de la película.

"Es divertido verlos ser, ya sabes, buenos compañeros de reparto y pasarla bien. Tienen una química tan buena en pantalla que significa que está muy bien hecha", comentó a Access Hollywood.

Romance

Tras semanas de especulaciones, una fuente cercana a la pareja, quien aseguró que el romance inició luego de haber protagonizado el filme The Naked Gun.

"Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro", dijo a la revista People el informante quien agregó que disfrutan de la compañía mutua mientras promocionan la continuación de la película de 1988 The Naked Gun: From the Files of Police Squad!.