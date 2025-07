Revelan cómo Liam Neeson la ayudó Pamela Anderson en el set de "Naked Gun"

Sin embargo, Neeson le dio seguridad a la exconejita Playboy: "Lo estás haciendo muy bien", le dijo según señaló la fuente.

Pamela Anderson ya ha manifestado cómo la película la unió al actor británico, asegurando que The Naked Gun le regaló a un amigo.

“Tiene tanto encanto y carisma que uno simplemente se deja llevar. No puedo explicarlo porque nunca lo había experimentado. Hacer comedia te da mucha energía cuando estás en algo tan alegre y divertido. Liam ha hecho más de 100 películas, y espero que le inspire a hacer aún más", manifestó Anderson en días pasados.

Relación

Recientemente, una fuente cercana a los actores confirmó a la revista People que mantienen una relación.

"Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro", dijo a la revista People el informante quien agregó que disfrutan de la compañía mutua mientras promocionan la continuación de la película de 1988 The Naked Gun: From the Files of Police Squad!.

El actor de 73 años y la actriz y modelo de 58 ya habían levantado las sospechas.

El 22 de julio, durante el estreno en Londres, Anderson le dio un tierno beso en la mejilla a Neeson que avivó las especulaciones.

El lunes 28 de julio, durante el estreno de la cinta en Nueva York, Pamela posó con sus hijos Brandon, de 29 años, y Dylan, de 27, fruto de su romance con Tommy Lee; y Liam con Michael, de 30, y Daniel, de 28, a quienes tuvo con su difunta esposa, la actriz Natasha Richardson.

Posteriormente, los intérpretes y sus hijos posaron para una fotografía grupal.