Famosos critican vuelo espacial en el que participó Katy Perry

“¿Que te preocupas por la Madre Tierra y se trata de la Madre Tierra, y vas a subir en una nave espacial que está construida y pagada por una compañía que está destruyendo el planeta por sí sola?”, siguió la modelo. “Piensen en cuántos recursos se destinaron a enviar a estas mujeres al espacio (…) ¿Para qué? ¿Cuál fue el marketing?”.

Por su parte, Munn se manifestó en medio de su participación en el programa Today With Jenna and Friends: “Sé que probablemente no sea la mejor idea, pero hay tantas otras cosas importantes en el mundo ahora mismo… La exploración espacial tenía como objetivo ampliar nuestro conocimiento y ayudar a la humanidad. ¿Qué van a hacer allá arriba para que nos vaya mejor aquí abajo?”.

Entretanto, Wilde se pronunció al compartir un meme en Instagram en el que se mofaba del hecho.

El vuelo espacial

La misión NS-31 de Blue Origin, la empresa de transporte aeroespacial fundada por Bezos, despegó este 14 de abril con una tripulación conformada por Perry, así como la periodista Gayle King, la productora Kerianne Flynn, la ingeniera Aisha Bowe y la activista Amanda Nguyen.

Se trata de la primera misión del cohete New Shepard, y que forma parte de los viajes turismo espacial suborbital.

Katy Perry - Espacio - AFP Foto de cortesía publicada el 14 de abril de 2025 en la cuenta X de Blue Origin. Muestra a la empresaria estadounidense Lauren Sanchez, la excientífica de la NASA Amanda Nguyen, la cantante Katy Perry, la presentadora de televisión Gayle King, la excientífica de la NASA Aisha Bowe y la productora de cine Kerianne Flynn posando con sus trajes espaciales antes de la misión suborbital exclusivamente femenina a bordo del cohete New Shepard. AFP/Blue Origin

Las tripulantes estuvieron acompañadas por Bezos hasta minutos previos al despegue, cuando el magnate estadounidense se despidió del grupo en la entrada de la cápsula.

Minutos previos al despegue, Perry compartió en redes sociales sus impresiones y destacó que el momento es histórico por ser una tripulación de solo mujeres.