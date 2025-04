Fundación Hope Florida bajo escrutinio por presunta trama de desvío de fondos vinculada a Primera Dama

Según Andrade que representa los condados de Escambia y Santa Rosa, Hope Florida recibió una donación de 10 millones de dólares, como parte de ese acuerdo y transfirió 5 millones a dos organizaciones, Save Our Society from Drugs y Secure Florida’s Future Inc.. Ambas entidades habrían canalizado luego los fondos hacia el comité político (PAC) Keep Florida Clean que ejecutaba una campaña contra la legalización de la marihuana, postura respaldada públicamente por el gobernador DeSantis.