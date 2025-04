El Salvador niega visita de senador demócrata a inmigrante, miembro de la "MS-13 y maltratador reincidente"

Entre los inmigrantes trasladados al CECOT se encuentra Ábrego García, a quien la administración republicana habría deportado por "error" cuando poseía TPS. Ahora los demócratas buscan su regreso a EEUU, pese a que la fiscal general Pam Bondi ha hecho público el récord policial del salvadoreño.

"Los soldados nos dijeron que tenían órdenes de no dejarnos avanzar más", dijo Van Hollen, quien iba acompañado de Chris Newman, abogado de la madre y de la esposa de Ábrego García.

Buscan retorno de salvadoreño a EEUU

"Nuestro objetivo hoy era muy simple: comprobar el estado de salud" de Ábrego García, añadió el senador en una rueda de prensa en San Salvador.

El senador llegó al país centroamericano para tratar de conseguir el retorno de Ábrego García, salvadoreño de 29 años, expulsado el 15 de marzo por el gobierno de Trump junto a más de 200 venezolanos y una veintena de salvadoreños acusados de ser criminales.

A pesar de la orden de una jueza federal estadounidense, respaldada por la Corte Suprema, que pide sea retornado al país, Ábrego García está recluido en el CECOT, situado a 75 kilómetros de San Salvador.

El gobierno de Trump afirma que no está en sus manos hacerlo volver.

Van Hollen se entrevistó el miércoles con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Según el senador, éste le dijo que Ábrego no puede ser devuelto a Estados Unidos porque "la administración Trump le está pagando [...] al gobierno de El Salvador, para mantenerlo en el CECOT".

Van Hollen consultó entonces a Ulloa si podía visitar a Ábrego García, pero el vicepresidente le "dijo que no podía hacerlo", como tampoco permitirle hablar con él por teléfono o videollamada.

Récord criminal

De acuerdo con un documento de 13 páginas difundido por la fiscal general, Pam Bondi, que correspondería a una hoja de entrevista de campo sobre pandillas del Departamento de Policía del condado de Prince George en Maryland, Ábrego García sería un miembro activo de la Mara Salvatrucha, tendría el rango de "Chequeo" y el apodo de "Chele".

El inmigrante salvadoreño habría sido detenido el 28 de marzo de 2019 en la ciudad de Hyattsville junto a otros tres miembros de la MS-13, entre ellos Christhyan Hernández Romero, alias "Bimbo".

"Una fuente de información pasada, probada y confiable" verificaría la afiliación, el rango y el nombre de pandillero por el cual sería conocido Ábrego García, según el documento publicado por Bondi.

Antecedentes de violencia

Documentos policiales, además, demostrarían que Ábrego García es un maltratador reincidente; según testimonios de su esposa, Jennifer Vásquez Sura, solicitó una orden de protección contra su esposo en 2021.

La mujer, que ahora lucha por su regreso a EEUU, alegó que el salvadoreño abusaba de ella físicamente, al punto de causarle moretones y sangrado, de acuerdo con los documentos judiciales.

La esposa de García alegó, en la petición de la orden, que él la golpeó y la arañó en el rostro. Las agresiones ocurrieron frente a su entonces bebé el 4 de mayo de 2021.

“Estaba viendo en mi computadora portátil y él me gritó que la apagara. Le dije que no tenía sueño. Se enojó, extendió la mano para cerrarla y tiró mi computadora al suelo. El bebé comenzó a llorar porque lo estaba presionando. Mi reacción (inmediata) fue empujarlo y luego me golpeó y me arañó el ojo izquierdo, haciéndome sangrar”, testificó Vásquez Sura en un documento escrito de puño y letra, al que obtuvo acceso Fox News.

La mujer, que afirmaba tener miedo de su pareja, indicó que tenía "múltiples fotos y videos de lo violento que puede ser y de todos los moretones que me ha dejado", incluso antes de esa denuncia, puesto que en agosto de 2020 le golpeó el ojo, dejándoselo morado, y en noviembre de ese mismo año la agredió con su bota de trabajo.

