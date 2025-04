En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Irina Baeva asegura que sufrió abuso verbal

Irina Baeva abordó las razones por la que su relación con Gabriel Soto terminó. Tras casi un año separados, la actriz de origen ruso concedió una entrevista al programa Montse y Joy, donde expuso que las infidelidades fracturaron el romance.

También confesó que por mucho tiempo sufrió violencia verbal y psicológica.

Señaló que no se puede juzgar a quienes son víctimas de abuso porque muchas veces las personas no son conscientes de la situación. "A mí me costó muchísimo tiempo darme cuenta".

Irina también aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores sobre haber terminado con Soto cuando atravesaba una enfermedad.

Ricky Martin llegó a un acuerdo con su sobrino

José Andreu Fuentes, abogado de Ricky Martin, confirmó que el cantante y su sobrino Dennis Yadiel Sánchez llegaron a un acuerdo legal y desestimaron las demandas que ambos habían interpuesto hace casi tres años.

La información fue confirmada por el defensor del cantante al medio puertorriqueño El Vocero, el martes 8 de abril.

El tabloide reseñó que el acuerdo se formalizó por medio de una solicitud que presentaron los abogados de los demandantes. Trascendió que no se firmó un documento de confidencialidad.

Madonna y Elton John ponen fin a su rivalidad

Una fotografía publicada por Madonna, en la que se le ve sonriente posando junto a Sir Elton John, ha marcado el fin de una rivalidad de más de dos décadas entre la cantante estadounidense y el artista británico.

En el mensaje compartido el 7 de abril, Madonna destacó la influencia de John durante su juventud y cómo la inspiró a aceptar sus diferencias.

Asimismo, señaló que fue duro saber que Elton no sentía simpatía por su talento, pero vio la oportunidad de aliviar las asperezas asistiendo a su presentación en Saturday Night Live.

Por su parte, el británico comentó la fotografía agradeciéndole a Madonna por ir a verlo y aceptar sus disculpas.

Robert de Niro se alza con Palma de Oro honorífica en Cannes

El actor Robert de Niro, leyenda del cine estadounidense y dos veces galardonado con el Óscar, recibirá una Palma de Oro honorífica en la 78º edición del Festival de Cannes, el 13 de mayo.

"Hay rostros que encarnan el séptimo arte y diálogos que marcan para siempre a los cinéfilos. Con su interpretación interiorizada, que aflora en la suavidad de una sonrisa o la dureza de una mirada, Robert De Niro se ha convertido en un mito del cine", explicó el comunicado de prensa.

El festival no solamente premiará la carrera del protagonista de Taxi Driver o La misión, sino también su rol como productor y fundador del Festival TriBeCa en Nueva York.

De Niro recibirá su galardón en la gala de apertura y al día siguiente protagonizará una masterclass ante el público en Cannes.

Kanye West revela que Bianca Censori lo dejó

Kanye West confirmó que su matrimonio con Bianca Censori llegó a su fin. El rapero dio a conocer la noticia a través de una nueva canción en la que asegura que la arquitecto lo abandonó luego de los polémicos tuits que realizó en semanas pasadas.

En la pieza, el rapero comenta que Bianca huyó en su auto y que él pudo conocer su paradero mediante la aplicación de su Maybach. Además, responsabiliza a la familia de Censori del fracaso de la relación porque a su juicio ellos quieren que él sea internado.

Asimismo, West compara el romance con el caso de Sean "Diddy" Combs y Cassie, y le implora a la mujer que regrese con él.