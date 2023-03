Gaby Espino habla de su relación con los padres de sus hijos

"Con Cristóbal estuvimos juntos unos cuatro o cinco años de novios, luego nos casamos y duramos muy poquito, pero realmente fue una relación hermosa que recuerdo además con muchísimo amor. Es de las mejores relaciones que he tenido", dijo la presentadora y empresaria.

Destacó que en su relación con el actor y modelo venezolano prevaleció la amistad.

Asimismo, Espino habló sobre su relación con Jencarlos Canela se convirtió también en un padre para su hija mayor, Oriana.

"Él se convirtió en el papá de mi hija. Mi hija es muy afortunada y tiene dos papás que la aman y la adoran. Y Jencarlos ha sido un papá maravilloso porque se convirtió realmente en un papá real de Oriana. Cristóbal por supuesto está presente, por eso digo que tiene sus dos papás", señaló.

Gaby y Jeancarlos se conocieron en 2009, cuando grababan la novela Más sabe el diablo de Telemundo. Y fruto el de su amor es su hijo Nickolas.

"Durante todos estos años, a pesar de que nosotros nos separamos cuando Nickolas tenía 2 años, él siempre ha sido un papá superpresente y siempre he contado con él y se puso su camisa de papá realmente con Oriana y tú hablas con él y son sus dos hijos, entonces eso ha sido muy bonito y viene muy de la mano con lo que yo viví, o sea con esa bonita relación a pesar de una separación", agregó.

Durante su entrevista, Gaby recalcó que la maternidad siempre fue un deseo para ella.

"Ese ha sido mi gran proyecto de vida y algo que siempre tuve claro", reiteró.

"Yo soy mamá, mamá, tengo un equipo por supuesto que me apoya y que me ayuda porque si no, no podría hacer tantas cosas, pero soy mamá que me gusta estar, o sea soy mamá presente full".

Espino también rechazó los comentarios que hacen en torno a sus relaciones, y alegó que espera encontrar al hombre que se convierta en su compañero de vida.

"Yo quiero pasar el resto de mi vida con alguien, yo quiero encontrar un compañero para el resto de mi vida. Entonces hasta que consiga a la persona correcta con quien pase el resto de mi vida y se convierta en mi compañero de vida, voy a tener novio. No pasa nada. No es gran cosa", alegó.

