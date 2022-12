Gaby Espino dice que no se burla de la alopecia de Aleska Génesis

El hecho ocurrió luego de que en unas historias de Instagram la actriz y modelo venezolana comentara que de tanto hacer uso de plancha y tenazas su cabello se encuentra débil, y acompañó su anécdota con un filtro que la hacía ver calva.

En seguida recibió comentarios negativos al respecto de personas que aseguraban que lo que hacía era una falta de respeto y una burla para Aleska Génesis; a lo que Gaby aseguró que su publicación nunca tuvo como finalidad atacar a su compatriota.

"Lo que ustedes ven aquí en mis redes sociales es un reflejo de mi vida. Yo comparto con ustedes lo que hago, estoy en otro país, estoy haciendo una serie, me estoy divirtiendo muchísimo, estoy muy contenta, y yo sería incapaz de burlarme de la condición física de nadie, de ninguna persona", dijo Espino en otra historia en Instagram.

Gaby Espino también hizo un llamado para que dejen de vincularla en los problemas que tienen Aleska Génesis y Miguel Mawad.

"Este espacio es para hacer cosas positivas, para crecer, para ser mejor personas. Entonces, por favor, no me vinculen en problemas en los que no tengo nada que ver. Cuando sean cosas negativas, pleitos, aquí no es. Sáquenme de ahí, porque ahí no pertenezco", aseveró.

Aleska Génesis sufre alopecia

Aleska Génesis hizo público su padecimiento de alopecia, patología que asevera es producto del estrés que le ha generado el acoso que sufre de su exnovio, el empresario venezolano Miguel Mawad.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo compartió un carrusel de fotografías y videos en los que expone el tratamiento al que se ha sometido y deja ver parte de su cuero cabelludo afectado.

"He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente. He estado pasando por todo este proceso en silencio, sufriendo en silencio", escribió Aleska.

Alegó que el padecimiento le ha afectado anímicamente y también le ha provocado noches de insomnio, así como habló de las terapias de ansiedad a las que comenzó a asistir.

