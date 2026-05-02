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Gala de St. Jude en Miami recauda fondos para investigación del cáncer infantil

El hotel InterContinental de Miami se convirtió este sábado en el epicentro de la filantropía durante la 24ª gala anual St. Jude Angels and Stars. El evento, que ya es un referente en la ciudad, reunió a destacados miembros de la comunidad con un objetivo compartido: recaudar fondos para impulsar la investigación científica y garantizar tratamientos de vanguardia para los niños que luchan contra el cáncer en el St. Jude Children's Research Hospital. DIARIO LAS AMÉRICAS recoge en fotografías los mejores momentos de la gala:

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