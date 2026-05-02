Régimen cubano acusa a Trump de elevar la tensión a niveles "peligrosos"

Las declaraciones de ambos funcionarios se producen en un contexto de fricciones persistentes entre Washington y La Habana, marcado por sanciones, tensiones diplomáticas y diferencias políticas de larga data

MIAMI. - El designado mandatario cubano Miguel Díaz-Canel respondió este sábado a las declaraciones del presidente Donald J. Trump, quien la noche del viernes afirmó durante un acto en West Palm Beach, Florida que Estados Unidos “tomará Cuba casi inmediatamente”, en un discurso que elevó el tono hacia el aparato gubernamental cubano.

Díaz-Canel aseguró que “ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba” y sostuvo que el país respondería con “un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional”.

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El representante del régimen castrista calificó los comentarios como una amenaza “peligrosa y sin precedentes” y llevó el mensaje al plano internacional al cuestionar: “¿permitirá la comunidad internacional un acto criminal tan drástico?”, en un intento por ampliar el alcance del conflicto más allá del ámbito bilateral.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla afirmó que se trata de una “amenaza clara y directa de agresión militar” y advirtió que las acciones de Washington “elevan la tensión contra Cuba a niveles peligrosos”.

Rodríguez añadió que los cubanos “no se dejan amedrentar” y vinculó este escenario con un endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla, en línea con la narrativa oficial de la dictadura.

Las declaraciones de ambos funcionarios se producen en un contexto de fricciones persistentes entre Washington y La Habana, marcado por sanciones, tensiones diplomáticas y diferencias políticas de larga data.

En paralelo, distintos sectores han cuestionado la situación interna en la isla y su impacto en la población, un elemento que forma parte del debate que a escala global existe sobre la actualidad cubana.

En redes sociales, algunas reacciones reflejaron escepticismo frente al discurso oficial. “El pueblo está preparado, pero para recibir aunque sea corriente y comida”, escribió un usuario, en una crítica que resume el malestar ante la crisis cotidiana que intentan ocultar los dirigentes comunistas.

En síntesis, las declaraciones de Trump y la respuesta inmediata del gobierno cubano reactivan un escenario de alta tensión política que vuelve a colocar la relación de ambas naciones en un punto sensible.

Mientras, un elevado número de cubanos dentro y fuera de la isla mantienen su foco de atención en el desenlace de este tema, y la esperanza que confiere a la libertad de Cuba.

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