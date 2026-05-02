Spirit cancela todos sus vuelos. Sepa qué hacer

Vista parcial del aeropuerto de Fort Lauderdale, donde la aerolínea Spirit Airlines ofrecía su mayor servicio.

MIAMI.- Todos los vuelos de la aerolínea Spirit Airlines fueron cancelados a primera hora de la mañana del sábado 2 de mayo, dejando varados a miles de viajeros y miembros de la tripulación en todo el país.

La debilitada aerolínea de Florida, con sede en Dania Beach, mayor centro de operaciones en Fort Lauderdale y más de 11.000 empleados, cerró sus operaciones y dejó en tierra todos sus aviones tras cuatro años de fallidas negociaciones, dos bancarrotas y el aumento vertiginoso de los precios del combustible para aviones.

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Spirit Airlines ofrecía servicio aéreo de bajo coste a 43 ciudades de Estados Unidos y 27 en el exterior, incluyendo el Caribe y Latinoamérica.

¿Qué hacer?

El sitio web de boletos de Spirit ahora redirige a una página con preguntas y respuestas para los titulares de boletos, además de números telefónicos y una dirección de correo electrónico para quienes necesiten más asistencia.

Si tienes un vuelo reservado con Spirit, esto es lo que debes hacer a continuación:

No vayas al aeropuerto porque no encontrarás personal adecuado de Spirit.

Todos los vuelos de Spirit están cancelados con efecto inmediato. Deberás reservar con otra aerolínea.

Puede obtener un reembolso por su vuelo directamente reservado con Spirit si ingresa a spirit.com/my-trips/find-trip

Vuelos reservados a través de una agencia de viajes: Contacta directamente al agente para solicitar el reembolso.

Vuelos reservados con vales, crédito o puntos de Spirit: Los reembolsos se determinarán más adelante a través del proceso del tribunal de bancarrota.

Opciones

Entretanto, Frontier Airlines, otra aerolínea de bajo coste, anunció descuentos en tarifas de rescate y un pase de verano por $199 para viajeros afectados por el cese de operaciones de Spirit Airlines.

Puede acceder al portal FlyFrontier.com y colocar el código promocional SAVENOW antes del 10 de mayo.

Antecedentes

Spirit ha estado perdiendo dinero durante siete años y la guerra con Irán ha impulsado los costos de la gasolina a niveles no vistos en años, lo que repercute en el transporte aéreo mundial.

Varias aerolíneas estadounidenses de bajo costo han solicitado al gobierno de Estados Unidos un rescate de 2.500 millones de dólares, advirtiendo que el aumento de los precios del combustible para aviones está presionando sus modelos de negocio y poniendo en riesgo miles de empleos, además de las tarifas accesibles de las que dependen millones de viajeros.

La solicitud se produjo mientras Spirit Airlines enfrentaba una posible bancarrota y negociaba por separado un rescate gubernamental de Washington por 500 millones de dólares. No obstante, las negociaciones no tuvieron buen resultado.

Muchos republicanos argumentan que el Departamento de Justicia bajo la administración de Joe Biden es responsable del cierre de Spirit, al haber bloqueado la adquisición de la aerolínea por parte de JetBlue Airways en 2022.

Como muchos recordarán, la aerolínea JetBlue quiso comprar Spirit, pero el Departamento de Justicia entonces lo impidió, y un juez (nombrado por Ronald Reagan) respaldó la decisión por encima de las aerolíneas, lo que provocó la cancelación de la fusión.

Como explicó el juez en su decisión en ese momento: “Spirit es una aerolínea pequeña. Pero hay quienes la aman. A esos clientes fieles de Spirit, esto es para ustedes. ¿Por qué? Porque la Ley Clayton, un estatuto de 109 años, exige este resultado —un estatuto que sigue dando resultados para el pueblo estadounidense.”

Entretanto, la aerolínea expresa en su página web: “Es con gran decepción que el 2 de mayo de 2026, Spirit Airlines ordenó el cierre de las operaciones, con efecto inmediato. A nuestros pasajeros: todos los vuelos han sido cancelados y el servicio al cliente ya no está disponible. Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo de ultra bajo costo en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos poder servir a nuestros pasajeros durante muchos años más.”