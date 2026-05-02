sábado 2  de  mayo 2026
FÚTBOL

Arbeloa evita hablar sobre su futuro al frente del Real Madrid

En medio de esa incertidumbre, el Real Madrid necesita ganar el domingo al Espanyol si quiere evitar que el Barcelona se proclame campeón este fin de semana

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante una sesión de práctica del equipo blanco, el 13 de enero de 2026.

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante una sesión de práctica del equipo blanco, el 13 de enero de 2026.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, evitó este sábado hablar de su futuro al frente del equipo blanco insistiendo en que "mi futuro es mañana" contra el Espanyol.

"A mí me preocupa el partido de mañana, es lo único en lo que estoy centrado", dijo Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido contra el Espanyol.

Lee además
El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, observa el partido de la liga española entre su club y el Girona FC en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de abril de 2026. 
FÚTBOL

Real Madrid no despeja dudas tras victoria sin brillo ante el Alavés
Eder Militao del Real Madrid se retira de la cancha tras sufrir una lesión en el partido contra el Athletic Bilbao por la Liga española, el sábado 12 de agosto de 2023. 
Fútbol

Real Madrid pierde a Éder Militão por lesión a menos de dos meses del Mundial 2026

"El futuro para mí es mañana", insistió, preguntado por el goteo continuo de nombres que suenan para relevarlo la próxima temporada, como el del portugués José Mourinho o el alemán Jürgen Klopp.

"El futuro es mañana y es lo que me preocupa, el partido contra el Espanyol, ganar esos tres puntos que para mí son importantes", añadió el técnico merengue.

Embed

El Real Madrid necesita ganar el domingo al Espanyol si quiere evitar que el Barcelona se proclame campeón de Liga este fin de semana, siempre que los azulgranas ganen a Osasuna este sábado.

Tras dos empates y una derrota en los últimos cuatro partidos de LaLiga, Arbeloa admitió que "tenemos que mejorar mucho en en el plano colectivo".

"Hoy en día creo que no nos da incluso con el talento que tenemos para echar el balón al suelo y jugar de manera individual", consideró.

"Creo que tenemos que tener una idea colectiva, un plan, una estructura, unos patrones", explicó, antes de concluir que "todo eso lleva una mentalidad, quizá diferente a la que hemos tenido y lo hemos pagado con puntos".

Tema de Mastantuono

Preguntado por algunos jugadores jóvenes con poco protagonismo, Arbeloa elogió al argentino Franco Mastantuono, pero evitó decir si debería salir para tener más minutos.

"Me parece un chico con un futuro extraordinario, de los que merece la pena por el talento que tiene, por sus capacidades, por su compromiso, por su mentalidad", dijo Arbeloa.

El entrenador ibérico aseguró que la actitud del sudamericano va de la mano con lo que buscan en la Casa Blanca.

"Los jugadores argentinos creo que siempre tienen una gran cabida por esa mentalidad ganadora... comparten esos valores con lo que es el Real Madrid", explicó.

"Franco encarna muy bien lo que debe ser un jugador del Real Madrid y ojalá le podamos disfrutar muchísimos años", añadió Arbeloa.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid convoca seis canteranos para visitar al Real Betis tras bajas de Arda Güler y Éder Militão

Real Madrid confirma lesión de Kylian Mbappé y enciende alarmas antes del Clásico ante Barcelona

José Mourinho niega acercamiento con el Real Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla en la Cena del Forum Club de Palm Beaches en el Raymond F. Kravis Center for the Performing Arts en West Palm Beach, Florida, el 1 de mayo de 2026.
PRESIÓN GEOPOLÍTICA

Trump afirma que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y plantea presión militar desde el Caribe

Vista parcial del aeropuerto de Fort Lauderdale, donde la aerolínea Spirit Airlines ofrecía su mayor servicio.
FLORIDA

Spirit cancela todos sus vuelos. Sepa qué hacer

El edificio del Congreso de Estados Unidos, en Washington, DC.
Operativo militar

Trump envía una carta al Congreso asegurando que la guerra contra Irán ha "concluido"

Agentes del Servicio Secreto el día de que el atacante Cole Thomas Allen intentó asesinar al presidente Donald J. Trump y a otros altos funcionarios en el Hotel Washington Hilton.
EEUU

Discursos de odio contra Trump alimentan la extrema violencia política

El expresidente federal David Rivera habla con los medios fuera del edificio de Justicia Federal James Lawrence King, el 24 de marzo de 2026 en Miami, Florida.
VEREDICTO FEDERAL

Jurado halla culpable a excongresista de Miami en caso vinculado a Venezuela

Te puede interesar

Electores en Estados Unidos ejercen su derecho al voto.
ELECCIONES

Justicia en EEUU rechaza trampas electorales de la izquierda

Por Leonardo Morales
Vista parcial del aeropuerto de Fort Lauderdale, donde la aerolínea Spirit Airlines ofrecía su mayor servicio.
FLORIDA

Spirit cancela todos sus vuelos. Sepa qué hacer

Robert Kelbert, abogado cubanoamericano reconocido como “Hombre del Año” en Miami por su aporte a causas comunitarias.
IMPACTO SOCIAL

Robert Kelbert, del reconocimiento en Miami al enfoque en impacto comunitario y salud mamaria

La Cava Experience: una degustación guiada que explora los procesos y matices del tequila.
SELLO BUKI

Tesoro Azul en EPCOT: tequila, música y narrativa mexicana bajo el nombre de Marco Antonio Solís

De los 69 autobuses adquiridos, solo seis se mantienen en funcionamiento.
FONDOS PÚBLICOS

Inversión millonaria se reduce a 63 autobuses eléctricos fuera de servicio