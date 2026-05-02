Robert Kelbert, del reconocimiento en Miami al enfoque en impacto comunitario y salud mamaria

Robert Kelbert, abogado cubanoamericano reconocido como “Hombre del Año” en Miami por su aporte a causas comunitarias.

MIAMI. - El abogado cubanoamericano Robert Kelbert, fundador de la firma legal The Founders Law, con sede en el sur de Florida y con práctica centrada en litigios civiles, incluidos casos de lesiones personales, seguros e inmigración, fue reconocido como “Hombre del Año” en Miami, en un contexto que trasciende lo individual y conecta con el papel que figuras del ámbito privado están asumiendo en iniciativas de impacto social.

El reconocimiento se dio en el marco de los premios “Fifty Shades of Pink” , organizados por Miami Women Who Rock, una plataforma que combina visibilidad pública con respaldo a causas sociales.

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La ceremonia, celebrada en The Palace Coral Gables, reunió a empresarios, líderes comunitarios y figuras del ámbito social. Sin embargo, más allá de la alfombra roja y los galardones individuales, el eje de la jornada estuvo marcado por su componente benéfico.

En esta ocasión, el evento canalizó apoyo hacia Luminous Advocacy Project, una organización enfocada en la concienciación sobre la salud mamaria, la detección temprana del cáncer de seno y el acceso a servicios médicos en comunidades con recursos limitados.

Premios "Fifty Shades of Pink" Michel Salazar, Robert Kelbert y Emily Zubizarreta, fundadora del proyecto Miami Women Who Rock. CORTESÍA ALBERTO TAMARGO

Emily Zubizarreta, fundadora del proyecto, ha insistido en que este tipo de plataformas no solo buscan destacar trayectorias, sino también amplificar causas que, en muchos casos, enfrentan barreras de acceso y financiamiento.

La elección de Kelbert responde, según los organizadores, a su involucramiento en iniciativas comunitarias y filantrópicas, en una línea que busca vincular liderazgo profesional con responsabilidad social.

También fueron reconocidas figuras como Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College (MDC) nombrada “Mujer del Año”, y Lisa Lorenzo, sobreviviente de la enfermad quien recibió el galardón “Pink Warrior”, junto a otras homenajeadas por su impacto en distintos sectores.

Más allá de los nombres, el trasfondo apunta a una tendencia creciente en el sur de Florida, donde estos espacios combinan visibilidad, conexión profesional y compromiso social en un intento por traducir influencia en apoyo concreto.

No obstante, la efectividad de estos encuentros suele medirse no por la magnitud del encuentro, sino por su capacidad de sostener iniciativas en el tiempo y generar acceso real a servicios, especialmente en temas de salud preventiva, un tema de impacto mayúsculo en la comunidad.

En ese escenario, reconocimientos como el otorgado a Kelbert no solo distinguen trayectorias individuales, sino que también plantean el desafío de convertir liderazgo en impacto tangible para nuestra gente.