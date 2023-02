Peter Baynton, Hannah Minghella, Charlie Mackesy y Cara Speller posan con el Premio Británico de Cortometrajes de Animación por 'The Boy, The Mole, The Fox and The Horse' durante los BAFTA British Academy Film Awards ceremonia en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 19 de febrero de 2023. Hollywood brilló en la alfombra roja.