MÚSICA

Justin Bieber anuncia el lanzamiento del álbum "SWAG II"

SWAG fue el séptimo álbum de estudio del artista. Está compuesto de 21 canciones, varias de ellas aluden a la relación que mantiene con su esposa Hailey Bieber y otras dedicadas a su hijo

El cantautor canadiense Justin Bieber y su esposa, la modelo estadounidense, Hailey Bieber, observan el Super Bowl LVIII entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero de 2024. Foto 1/1

El cantautor canadiense Justin Bieber y su esposa, la modelo estadounidense, Hailey Bieber, observan el Super Bowl LVIII entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero de 2024.

 Por AFP/Patrick T. Fallon

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Temas

Deja tu comentario

Te puede interesar

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
PRECAUCIONES

Florida se blinda ante el pico de la temporada de huracanes con un mes de preparación intensiva

Por DANIEL CASTROPÉ
Por tercer mes consecutivo en 2025, el sector de los servicios en Estados Unidos volvió a crecer
Economía/EEUU

El sector de servicios vuelve a crecer en agosto por tercer mes consecutivo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Buque de guerra USS Sampson se dirige hacia el Caribe, frente a las costas de Venezuela.
ANÁLISIS

¿Por qué EEUU atacó a la embarcación con droga y no la detuvo?
Pasajeros en el Aeropuerto Internacional Miami.
PUNTUALIDAD

Legisladores de Florida proponen ley para obligar a aerolíneas a notificar retrasos en vuelos

Por DANIEL CASTROPÉ
Miguel Uribe Londoño, padre del candidato presidencial colombiano y senador Miguel Uribe, desde el Congreso de Colombia en Bogotá el 26 de agosto de 2025.
DECLARACIONES

Uribe Londoño: "La paz de Colombia depende de la libertad de Venezuela"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas