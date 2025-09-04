Justin Bieber anuncia el lanzamiento del álbum "SWAG II"

MIAMI.- Justin Bieber sorprendi\u00f3 a sus seguidores este 4 de septiembre anunciando el lanzamiento de SWAG II, lo que se presume es la continuaci\u00f3n de su m\u00e1s reciente \u00e1lbum SWAG, el cual vio luz en julio. A trav\u00e9s de Instagram, el int\u00e9rprete canadiense comparti\u00f3 fotograf\u00edas de vallas con la imagen de la portada rosa el disco. En el pie de foto de una de las publicaciones escribi\u00f3: \\"SWAG II medianoche esta noche\\". La foto de perfil de la cuenta de Justin tambi\u00e9n fue cambiada por la portada del disco. SWAG SWAG fue el s\u00e9ptimo \u00e1lbum de estudio del artista. Est\u00e1 compuesto de 21 canciones, varias de ellas, como Daisies, Devotion y Walking Away, aluden a la relaci\u00f3n que mantiene con su esposa Hailey Bieber y otras dedicadas a su hijo. Bieber tambi\u00e9n abord\u00f3 su salud mental en Therapy Session, en la que particip\u00f3 el comediante Druski . \\"Y eso ha sido algo dif\u00edcil para m\u00ed \u00faltimamente. Siento que he tenido que pasar por muchas dificultades como ser humano, como todos lo hacemos p\u00fablicamente\\", reza algunas de las estrofas de la canci\u00f3n. Otras colaboraciones que tiene el disco son Gunna, Sexxy Red, Cash Cobain, Lil B, Eddie Benjamin. \\"Justin estaba un poco nervioso, pero sobre todo emocionado, por lanzar este \u00e1lbum. Quer\u00eda que fuera perfecto y est\u00e1 muy contento con el resultado. Est\u00e1 muy orgulloso de este logro y emocionado por el siguiente cap\u00edtulo\\", dijo una fuente tras el lanzamiento de SWAG. \\"Es m\u00e1s oscuro, m\u00e1s vulnerable y menos refinado. Aunque no es para nada deprimente\\", agreg\u00f3.