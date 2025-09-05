EEUU envía aviones caza a Puerto Rico para combatir el narcotráfico

El despliegue de las aeronaves al territorio estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela . El Pentágono dijo que dos aviones militares venezolanos se acercaron peligrosamente a un buque estadounidense el jueves.

Fuerza letal

El F-35 Lightning II es un caza furtivo de quinta generación desarrollado por Lockheed Martin para operaciones multirrol. Existen tres variantes. Su diseño reduce la firma radar, lo que le permite operar en zonas altamente defendidas sin ser detectado. Está equipado con aviónica avanzada que fusiona datos de múltiples sensores, visión de 360°, y un casco que proyecta información directamente al piloto. Su motor Pratt & Whitney F135 le permite alcanzar velocidades supersónicas (Mach 1.6), y cuenta con sistemas de guerra electrónica para interferir radares enemigos. La cabina incluye una pantalla táctil y controles intuitivos que facilitan la operación en misiones complejas.

Este avión puede desempeñar funciones aire-aire, aire-tierra, reconocimiento, vigilancia y guerra electrónica. Su armamento incluye misiles como el AIM-120 AMRAAM, bombas guiadas JDAM y SDB, y un cañón interno de 25 mm en la versión F-35A. Tiene una capacidad de carga útil de hasta 8.160 kg entre compartimentos internos y externos. Con una autonomía aproximada de 2.200 km sin repostaje, el F-35 está en servicio en países como Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Japón e Italia. Desde su primer vuelo en 2006 y entrada en servicio en 2015, se han producido más de mil unidades, consolidándose como uno de los cazas más avanzados y conectados del mundo.

FUENTE: Con información de AFP/REDACCIÓN