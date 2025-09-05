EEUU anuncia restricciones de visas a centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas restricciones de visa a ciertos ciudadanos de Centroamérica y sus familiares directos. A través de un comunicado, se informó que estas medidas apuntan a individuos que colaboran intencionalmente con el Partido Comunista Chino (PCCh).

Según un comunicado oficial, las restricciones aplicarán a aquellos que, desde sus países, "dirijan, autoricen, financien, brinden apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho" en nombre del PCCh. Esta iniciativa busca reafirmar el compromiso de la administración Trump con la protección de los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos en el continente.

Rubio también confirmó que ya se han tomado acciones para imponer estas limitaciones a varios ciudadanos centroamericanos que previamente participaron en dichas actividades. Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a territorio estadounidense.

El secretario Rubio subrayó que estas acciones "promueven la rendición de cuentas de los ciudadanos centroamericanos que colaboran intencionalmente con el PCCh en Centroamérica y desestabilizan nuestro hemisferio", consolidando el enfoque de la administración en contrarrestar la influencia china en la región.

The United States is committed to countering China's corrupt influence in Central America. Today the @StateDept is announcing a new visa restriction policy that will restrict U.S. visas for Central American nationals, and their immediate family members, who are intentionally… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 4, 2025

FUENTE: Redacción