viernes 5  de  septiembre 2025
EEUU anuncia restricciones de visas a centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino

Esta iniciativa busca reafirmar el compromiso de la administración Trump con la protección de los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos en el continente

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas restricciones de visa a ciertos ciudadanos de Centroamérica y sus familiares directos. A través de un comunicado, se informó que estas medidas apuntan a individuos que colaboran intencionalmente con el Partido Comunista Chino (PCCh).

Según un comunicado oficial, las restricciones aplicarán a aquellos que, desde sus países, "dirijan, autoricen, financien, brinden apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho" en nombre del PCCh. Esta iniciativa busca reafirmar el compromiso de la administración Trump con la protección de los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos en el continente.

Rubio también confirmó que ya se han tomado acciones para imponer estas limitaciones a varios ciudadanos centroamericanos que previamente participaron en dichas actividades. Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a territorio estadounidense.

El secretario Rubio subrayó que estas acciones "promueven la rendición de cuentas de los ciudadanos centroamericanos que colaboran intencionalmente con el PCCh en Centroamérica y desestabilizan nuestro hemisferio", consolidando el enfoque de la administración en contrarrestar la influencia china en la región.

