viernes 5  de  septiembre 2025
EEUU

Autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes en Jacksonville

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció en una entrevista con Fox News: "Alligator Alcatraz está nuevamente abierta. Sin límites"

Instalaciones del nuevo centro de detenciòn llamado “Depósito de deportación” que se instaló en la Institución Correccional Baker, en Jacksonville, Florida

Captura de imagen / @Fla_Pol / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TALLAHASSEE — Las autoridades del estado de Florida han abierto un segundo centro de detención para migrantes cerca de la localidad de Jacksonville, llamado "Depósito de deportación", informó el despacho del gobernador Ron DeSantis a Fox News.

El anuncio se produce después de que un tribunal bloqueó una orden judicial que impedía desde hace semanas el ingreso de nuevos reclusos en el conocido como 'Alligator Alcatraz'.

"(Alligator Alcatraz) está nuevamente abierta. Sin límites. La llenaremos con miles de detenidos y devolveremos a los extranjeros delincuentes a sus hogares de origen. Además, Florida acaba de inaugurar una segunda instalación", confirmó el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una entrevista con Fox News.

Capacidad para 1.500 migrantes

La apertura del centro penitenciario Baker, con capacidad para albergar a 1.500 personas, se anunció el pasado mes de agosto en medio de la batalla legal con respecto a 'Alligator Alcatraz', ubicada en el corazón de los Everglades, un parque nacional de ciénagas y pantanos que cubre gran parte del sur del estado.

El nuevo centro de detención de migrantes está aceptando a personas en proceso de deportación, informó la oficina del gobernador Ron DeSantis a Fox News el viernes. La instalación de detención se encuentra dentro de la antigua Institución Correccional de Baker, ubicada en Sanderson, en la parte norte del estado, a unas 45 millas al oeste de Jacksonville. Los primeros detenidos llegaron el martes. Hasta el viernes, 117 personas están siendo detenidas en el sitio.

"El centro del condado de Baker será ahora un gran complemento de Alligator Alcatraz. Utilizaremos todas las plazas de detención que podamos", dijo el fiscal general Florida James Uthmeier, a Fox News. "Queremos llenarlos. Queremos cumplir esta misión. El centro del condado de Baker era en realidad una cárcel estatal preexistente que ya no se utilizaba. Así que ya está acondicionada para albergar a mucha gente. La llenaremos rápidamente y le daremos un buen uso".

Un tercer centro de detención

La Administración de Donald Trump, que perfila la apertura de una tercera instalación en la región de Panhandle, se apuntó un tanto en la víspera después de que un tribunal federal de apelaciones paralizase la orden cautelar de la jueza Kathleen Williams, quien había paralizado temporalmente las obras de ampliación de 'Alligator Alcatraz' a principios de agosto.

La corte argumentó que, al ser un centro gestionado por un gobierno estatal, no está sujeto a las obligaciones de la Ley Nacional de Política Ambiental, parte fundamental de la demanda presentada por grupos ambientalistas e indígenas ante las posibles implicaciones medioambientales de una construcción convertida en símbolo de las políticas migratorias de Trump.

El centro de detención está ubicado en las cercanías del aeropuerto de Lake City, desde donde serán deportados los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y Fox News

