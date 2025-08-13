miércoles 13  de  agosto 2025
Justin Bieber reflexiona: "No podría sobrevivir sin fe"

En los últimos días, Bieber ha estado compartiendo con sus seguidores cómo se encuentra emocionalmente

El cantautor canadiense Justin Bieber y su esposa, la modelo estadounidense, Hailey Bieber, observan el Super Bowl LVIII entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero de 2024.

AFP/Patrick T. Fallon

AFP/Patrick T. Fallon
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Justin Bieber reflexionó sobre cómo la fe le ha ayudado a salir de la oscuridad. Tras el lanzamiento del disco Swag, el intérprete canadiense se mostró agradecido con Dios por regalarle un día más lleno de amor y perdón, a través de un mensaje en Instagram.

"Agradecido por un nuevo día. Agradecido con Jesús. Él se encuentra conmigo cada mañana con el perdón y el amor que realmente no merezco", inicia el texto que acompaña dos selfies del cantante de 31 años.

"Tan agradecido que él da este amor tan libremente, tan graciosamente. No podría pasar el día sin su amor. Se encuentra conmigo en mi más bajo (momento)", agregó.

En las historias de la red social, Bieber compartió la publicación con la canción Lord Do It For Me de Zacadi Cortez.

Reflexiones

Bieber ha estado compartiendo con sus seguidores en los últimos días cómo se encuentra emocionalmente. El artista no ha dudado en mostrarse vulnerable.

En otra publicación expone una captura de pantalla de una conversación en la que dijo: "Estoy cansado emocionalmente. Y físicamente. Mañana será un gran día".

También publicó una foto de su rostro en blanco y negro en la que escribió: “rezando para alejar la sensación de estar equivocado".

Previo al lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, la prensa había estado señalando que el intérprete enfrentaba una recaída en los vicios, así como también una crisis matrimonial.

No obstante, esto último parece quedar desmentido por Bieber y su esposa, quienes constantemente publican fotografías juntos y con su hijo Jack Blues.

