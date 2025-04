Katy Perry se pronuncia tras las críticas por vuelo espacial de Blue Origin

Foto de cortesía publicada el 14 de abril de 2025 en la cuenta X de Blue Origin. Muestra a la empresaria estadounidense Lauren Sanchez, la excientífica de la NASA Amanda Nguyen, la cantante Katy Perry, la presentadora de televisión Gayle King, la excientífica de la NASA Aisha Bowe y la productora de cine Kerianne Flynn posando con sus trajes espaciales antes de la misión suborbital exclusivamente femenina a bordo del cohete New Shepard.

"Estoy muy agradecida por ustedes. Estamos juntos en este hermoso y emocionante viaje. Puedo seguir siendo fiel a mí misma, con el corazón abierto y honesta, especialmente gracias a nuestro vínculo. Los amo, he crecido con ustedes y estoy muy emocionada de verlos por todo el mundo este año", inició el mensaje de Perry.

En la publicación, que fue compartida por las cuentas verificadas katyperrybrasil, katyperrycl, siteportalkatyperry, katycats_germany y katyperryarg, la intérprete destacó que pese a los señalamientos se encuentra bien porque por años ha trabajado en conocerse y ser fiel así misma.

"Sepan que estoy bien, he trabajado mucho para saber quién soy, qué es real y qué es importante para mí. Mi terapeuta dijo algo hace años que cambió mi vida: 'Nadie puede hacerte creer algo sobre ti mismo que tú ya no creas', y si alguna vez tengo algún sentimiento al respecto, es una oportunidad para explorar el sentimiento subyacente. Cuando el mundo 'en línea' intenta convertirme en una piñata humana, lo acepto con gracia y les envío amor, porque sé que mucha gente está sufriendo de muchas maneras e internet es, en gran medida, un vertedero para personas desquiciadas e incurables", enfatizó.

En este sentido, la cantante de 40 años manifestó que son los mensajes de sus verdaderos seguidores lo que le da alegría y paz.

"Lo real es ver sus caras cada noche, cantar al unísono, leer sus notas, sentir su calor. Encuentro personas con las que puedo mirar a los ojos y cantar, y sé que nos estamos curando mutuamente de una pequeña manera cuando puedo hacer eso. No soy perfecta, y de hecho he omitido esa palabra de mi vocabulario, estoy en un viaje humano jugando el juego de la vida con una audiencia de muchos y a veces caigo, pero... me levanto y sigo adelante y continúo jugando el juego y de alguna manera a través de mi maltratada y magullada aventura sigo mirando hacia la luz y en esa luz un nuevo nivel se DESBLOQUEA", concluyó.

Viaje al espacio

El 14 de abril, la misión NS-31 de Blue Origin, la empresa de transporte aeroespacial fundada por Jeff Bezos, despegó con una tripulación conformada por la cantante Katy Perry, la periodista Gayle King, la productora Kerianne Flynn, la ingeniera Aisha Bowe y la activista Amanda Nguyen.

Se trató de la primera misión del cohete New Shepard, y que forma parte de los viajes turismo espacial suborbital.

Las tripulantes estuvieron acompañadas por Bezos hasta minutos previos al despegue, cuando el magnate estadounidense se despidió del grupo en la entrada de la cápsula. El vuelo despegó a las 7:30 de la mañana hora local (12:30 GMT).

Minutos previos al despegue, Perry compartió en redes sociales sus impresiones y destacó que el momento es histórico por ser una tripulación de solo mujeres.

El viaje duró alrededor de 10 minutos, recorriendo más de 100 kilómetros de altura y antes de descender, las mujeres disfrutaron de un momento de ingravidez.

Sin embargo, celebridades e internautas cuestionaron la acción.