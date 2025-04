"Se robaron los alimentos, las medicinas y el dinero", denuncia esposa de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, tras allanamiento a la sede

En la grabación también se pronuncia la esposa de José Daniel Ferrer, Nelva Ortega Tamayo, quien, junto a su hijo de cinco años, Daniel José Ferrer, fue sacada de su casa como parte del operativo en la sede opositora.

“Acabamos de ser liberados, mi hijo y yo”, declaró en el video. "Entraron aquí cerca de las seis de la mañana y de forma violenta se llevaron a mi esposo”, dijo Ortega Tamayo.

“En estos momentos, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, está desaparecido, sin paradero”, denunció.

“A mí me dijeron que no podía estar en mi casa, el niño tampoco”, continúa describiendo. (En la mañana, mientras los arrestaban) Apenas pude asearme ni recoger los medicamentos del niño, lo único que pude hacer fue tomar una ropita y ponérsela, así lleno de orina, no permitieron ni que el niño se bañara. Así, nos montaron en un carro y nos llevaron para Versalles, a una casa que aseguran es de protección de los niños. Según ellos, no era una amenaza, sino advertencia de que al niño tenía que protegerlo”, describió Ortega.

“Es lo que más hacemos nosotros, tanto su papá como yo, (buscamos) proteger, salvaguardar a nuestro hijo y enseñarle los mejores valores. Lo que hacemos aquí es alimentar a las personas, brindar salud, apoyo emocional; eso que debería hacer el partido comunista, el mismo gobierno, que no lo es, es una dictadura, un sistema dictatorial. Lo que debería hacer salud pública lo hacemos aquí en la Unión Patriótica de Cuba. En una simple casa, gracias a colaboradores que nos ayudan y a cubanos exiliados que nos apoyan en la labor que hacemos”, afirmó.

“Hasta lo que he podido constatar, se robaron todos los alimentos de la casa y los de la labor social, lo que dejaron solo fue agua y algunas sobras, también todos los medicamentos, unas maltas del niño, refrescos, se los llevaron; unas galleticas para la merienda del niño para la escuela se las robaron; lámparas recargables, una planta (generador de energía) y un convertidor para los apagones se los robaron; jabones, detergente, dinero, los carnés de mi esposo y de un familiar”, concluyó la declaración de Ortega Tamayo.

Versión del régimen

Mientras se daban a conocer los arrestos y lo acontecido, entrevistada por uno de los voceros de la dictadura, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Marisela Sosa, confirmaba que los tribunales provinciales de Matanzas y de Santiago de Cuba, habían revocado dos libertades condicionales, la de José Daniel Ferrer y la de Félix Navarro, en Santiago de Cuba y Matanzas, respectivamente.

Según la vicepresidenta del Tribunal, Ferrer y Navarro habían sido citados para explicarles derechos, restricciones y consecuencias de incumplir mientras estuvieran en período de pruebas.

En el caso de Navarro, recordó que había sido condenado a nueve años y lo calificó de “multi reincidente por lo cual debería cumplir las dos terceras partes de la sanción, a pesar de su edad”, Navarro tiene 72 años. Una de las “violaciones” que le señalan es salir de su lugar de residencia sin permiso, durante siete veces. En palabras de la funcionaria, la revocatoria la solicitó al tribunal provincial de Matanzas el tribunal municipal de residencia de Navarro, en el municipio de Perico.

En Santiago de Cuba, donde Ferrer había sido sancionado a cuatro años de privación de libertad, según la vicepresidenta del Tribunal Supremo, el tribunal provincial también solicitó revocar la libertad condicional “porque Ferrer no compareció a dos citaciones”.

La funcionaria del régimen en su comparecencia omitió la labor opositora que tanto Ferrer como Navarro realizan frente a la dictadura y por lo cual habían sido condenados en julio de 2021.

Ambos condenados, tras las protestas ciudadanas de 2021, habían permanecido tres años en cárcel; fueron excarcelados en enero de este año tras un diálogo aceptado por el régimen de La Habana, con la mediación de El Vaticano, resultado del cual liberarían a más de 400 prisioneros.

La funcionaria sí mencionó que ambos en redes sociales colocan publicaciones que calificó de “desafiantes”, que según considera llaman al desacato. Asimismo, mencionó que estas personas han sostenido encuentros con el encargado de la oficina de negocios de EEUU en La Habana; sin embargo, dijo que no era la verdadera causa de la revocación de la libertad condicional, aunque exhortó a que este detalle sea investigado.

