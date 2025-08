La historia de Florinda Meza llega a Prime en docuserie

En entrevista con People en Español, Domz reveló que el proyecto nació en 2020 y que el primer capítulo estará centrado en la vida de Meza, aunque la serie no será exclusivamente sobre ella. Cada episodio presentará a una figura distinta, pero será su historia la que inaugure la serie con un relato profundamente emocional.

“Atrévete a vivir no es una respuesta a la serie de HBO Max sobre Chespirito. Es un proyecto totalmente aparte, que nació del deseo de contar historias reales, con profundidad y sin filtros”, aseguró el productor.

El documental recorre momentos claves de la vida de Florinda Meza como su infancia difícil en Zacatecas, marcada por el rechazo de su familia y el trabajo desde temprana edad; su carrera como actriz y guionista en Televisa, donde escribió telenovelas como Milagro y magia y La dueña; así como su relación con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, a quien acompañó durante más de tres décadas.

Inteligencia artificial

Uno de los aspectos más llamativos de la producción será el uso de inteligencia artificial para recrear algunas escenas emblemáticas de su trayectoria, combinadas con imágenes inéditas y grabaciones recientes en locaciones significativas, como su casa y el set original de El Chavo del 8.

El avance de la serie ya ha generado impacto en redes, especialmente por una escena que muestra al elenco enfrentando una multitud de más de 200 mil personas en un aeropuerto de Chile, un episodio real que dejó huella en la memoria colectiva.

Florinda Meza, de 76 años, ha sido una figura enigmática para el público. Aunque ha hablado poco desde la muerte de Chespirito en 2014, este documental representa su regreso frente a las cámaras en un formato íntimo.

El objetivo, según sus creadores, es mostrar a la mujer detrás del personaje, su fortaleza, su sensibilidad y las batallas que ha librado a lo largo de su vida.

Estreno

La serie se estrenará tras el final de Chespirito: Sin querer queriendo, de HBO Max, aunque Domz insiste en que no hay intención de competir con esa producción. “Aquí no hay ficción, no hay actores interpretándola. Aquí está Florinda, de frente, contando su verdad”, explicó.

Con esta docuserie, Meza busca recuperar el control de su narrativa y dejar un legado audiovisual que trascienda su icónica imagen televisiva. Atrévete a vivir no solo será un homenaje a su carrera, sino también un testimonio de superación, lucha y resiliencia.