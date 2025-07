Florinda Meza apuesta por la inteligencia artificial para contar su historia

“Esta no es una respuesta a la serie, es un proyecto que nació hace años y que cuenta mi verdad. No es un drama, es mi vida real”, expresó la actriz en declaraciones recientes, donde además aseguró que el documental mostrará facetas poco conocidas de su vida, desde su infancia hasta su etapa como pareja de Chespirito .

El documental incluye más de 100 fotografías inéditas del archivo personal de Meza, así como recreaciones de escenas significativas realizadas con herramientas de inteligencia artificial. También aparecerán imágenes generadas de Roberto Gómez Bolaños, con quien estuvo casada, siempre dentro de un marco legal y respetuoso de su imagen.

Detalles del documental

La producción comenzó en 2020 y terminó a finales de 2024. Su productor, Javi Domz, confirmó que el estreno será en agosto de 2025, y aunque aún no se ha confirmado la plataforma, se espera que esté disponible en Amazon Prime Video.

Atrévete a vivir será el primer documental en América Latina en usar este nivel de tecnología para representar momentos íntimos de una figura pública. Entre otras cosas, mostrará la vida de Meza antes de la fama, su entrada a la televisión, cómo fue su relación con Gómez Bolaños y cómo ha enfrentado el duelo tras su muerte.

La actriz enfatizó que este trabajo no busca confrontar la serie de HBO sobre Chespirito, la cual ha generado controversia por la forma en que retrata a algunos personajes del entorno del comediante. Su intención, dijo, es dejar testimonio de su vida en sus propios términos.

“Quiero que la gente me conozca como soy, no como me han contado otros”, expresó Florinda Meza, quien no solo se suma a la tendencia de figuras públicas que comparten sus memorias en formato audiovisual, sino que también innova con el uso de tecnología para preservar su legado.