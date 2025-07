Carlos Villagrán rompe el silencio sobre serie "Chespirito: Sin querer queriendo"

No obstante, el intérprete de 81 años dejó claro que no pretende sumarse a ninguna controversia y que de aquellos días no tiene nada que decir.

"No he visto la serie, no hablo de ese tema", inició.

"No es asunto mío, no tengo tema, no contesto ese tipo de preguntas. Yo ya hice mi trabajo, ustedes vieron mi trabajo como Carlos Villagrán. Ahí está mi trabajo, ustedes me pueden juzgar. Yo no tengo porqué hablar mal de nadie", comentó el actor.

Asimismo, Villagrán destacó que hacer señalamientos sobre Roberto Gómez Bolaños es una falta de respeto a su memoria.

"Es más, no puedo decir nada en contra porque Chespirito ya está muerto y no se podría defender".

Por último, le deseó buena suerte a los creadores del programa, Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández —hijos de Gómez Bolaños— e insistió que la gente tiene derecho a opinar porque existe la libertad de expresión; pero su aprecio hacia Chespirito sigue intacto.

"Yo respeto, que les vaya bien en el programa, que sea un lindo programa, que la gente quede conforme. Que la gente opine porque hay libertad de opinión, pero yo, Carlos Villagrán, lo sigo queriendo".

Conflicto con Chespirito

Según lo presentado en Chespirito: Sin querer queriendo la relación entre Bolaños y Villagrán se deterioró cuando el intérprete de Quico quiso abandonar el programa para protagonizar su propio show.

En la dramatización se expone cómo Villagrán durante el rodaje de los episodios de El Chavo del 8 en Acapulco, le ofreció a Ramón Valdés irse con él, pues ya no se sentía a gusto con la producción de Gómez y aseverando que el creador se le había subido la fama.

Igualmente, el programa plantea una supuesta traición por parte de Villagrán al lanzar posteriormente su show y utilizar el nombre de Kiko.

Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández han aseverado que la serie está basada en las memorias de Roberto Gómez Bolaños, Sin Querer Queriendo: Memorias.

Sin embargo, a pocos días del estreno, Florinda Meza aseveró que la trama no se ajusta a la realidad del actor y no cumple con lo que el propio Roberto Gómez Bolaños expuso en su biografía.

"La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood... Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos sólo para vender".