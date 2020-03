Las películas y series "trending" en los servicios de "streaming"

16 de marzo de 2020 - 18:03

Ante la etapa de cuarentena a causa del coronavirus que está viviendo gran parte del mundo, los servicios por "streaming" se han convertido en una opción para pasar el tiempo. Las series y películas que están más vistas son: "Hunters" y "The Marvelous Mrs. Maisel", por Amazon Prime; en Netflix, "Elite" y "Locke and Key"; en Disney+, "Frozen 2" y "Toy Story 4"; por Hulu, "Zoey's Extraordinary Playlist" y "Indebted"; y por Apple TV, se pueden ver "Amazing Stories" y "The Morning Show"