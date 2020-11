Hace un año, el colombiano Juanes, que no solo se ha destacado por ofrecer su música en diferentes rincones del mundo, sino también se ha interesado por promover un mensaje de paz, fue galardonado en la ceremonia de los Latin Grammy como la Persona del Año. “Es tan grande el sentimiento, es gigante”, dijo Juanes a The Associated Press al llegar al evento, en 2019, en el en el MGM Conference Center de Las Vegas.